VIDEO. ¿Cuáles son las explicaciones que dan quienes se niegan a aplicarse la vacuna anticovid?

La protesta en el bar de La Plata en defensa de una mujer que se negó a presentar el pase sanitario y que filmó un video mientras sentó su postura ante el personal del local, contó no solamente con manifestantes platenses sino también con activistas que llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires, quienes rechazan no sólo la implementación de ese documento que cada vez se exige en más ámbitos, sino también que se oponen a que los denominen "antivacunas".

Uno de los representantes del grupo, Osvaldo Romano, enfatizó que "no somos antivacunas". Según destacó, "estamos en contra de la vacunación experimental". Desde esa posición sostuvo que "no estamos en contra de lo que es ciencia. Cuando la ciencia provee información busca que las personas piensen. Entonces el término 'antivacuna' lo generan personas que necesita someter y dominar. Nuestra propuesta es que haya un debate en el que se pueda explicar qué diferencia hay entre una vacuna y un experimento", argumentó.

Según enunció, "el propio Gobierno cuando lo presenta (la vacuna), la presenta como un experimento. Entonces si esto es un experimento y te lo plantean como no obligatorio, ¿por qué tanta propaganda para que esto siga sometiendo a la gente a través de lo que ahora quieren imponer que es un pase sanitario?"

Para Romano "hay ciertas etapas que demuestran que la palabra Covid terminó siendo la puerta para terminar en un proyecto de sometimiento y dominación a través de inteligencia artificial. Entonces hay muchas maneras de explicar esto en lenguaje urbano, popular o científico para que la gente después diga 'elijo inucularme o no'".

En esa línea, deslizó que "si a vos te van a imponer un pase sanitario y la condición para tenerlo es que vos te inocules con algo que es experimento, lo que te están diciendo es agachar la cabeza si querés vivir, si querés jugar, si querés tomar algo, si querés practicar un deporte, si querés entrar a un hospital, si querés entrar a un centro jurídico. Entonces no le estás dando la altenativa, le estás imponiendo al laboratorio".

Por otro lado, afirmó que "el lunes presentamos un petitorio en presidencia pidiendo que se revea la situación de Candela. La respuesta todavía no llegó. Les convendría entender la propaganda que les están haciendo a los antivacunas. Somos personas que entendemos que en esto algunos vamos a perder la vida. Yo en esto perdí hijos que no me quieren ver, nietos que no puedo ver, amigos que desaparecieron, clientes que perdí, por mi pensamniento, por mi idea de propagar la verdad".

Según consideró, la política con respecto a la vacunación contra el coronavirus y la implementación del pase sanitario es parte de "un circuito de donimanción a través de lo que es inteligencia artificial". Acerca de sus postura comentó que "muchos creen que esto es una propaganda antivacuna, pero lo que estamos mostrando son datos empíricos". En su planteo, expuso:"¿Por qué nos niegan el debate en el Congreso? ¿Por qué no nos quieren recibir? ¿Por qué los senadores no quieren trabajar? Con tantos datos de personas fallecidas y con efectos colaterales deberían haber hecho lo que dijo el primer DNU, revisar las consecuencias del experimento social, no lo están haciendo".