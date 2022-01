En el oficialismo buscan que la vacunación por Covid sea obligatoria

Dos diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley que establece la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en toda la población mayor de 18 años y en los menores de edad con enfermedades preexistentes, confirmaron los impulsores de la iniciativa.

De todos modos, desde la Casa Rosada respecto al proyecto de vacunación obligatoriatomaron distancia. La oficina de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aclaró que es “una iniciativa de un diputado o grupo de diputados y no del bloque. No representa la postura del oficialismo en este momento. Por supuesto cada diputado puede llevar adelante las iniciativas que crea convenientes, pero no es ni del bloque en su conjunto ni del Gobierno”.

Según el texto legislativo, impulsado por Juan Carlos Alderete y Lía Verónica Caliva, del Frente de Todos, el esquema completo de vacunación contra el coronavirus pasaría a formar parte del Calendario Nacional de Vacunación, “con carácter gratuito y obligatorio”, para todas las personas mayores de 18 años, “de acuerdo a las prioridades y programas” fijados por el Ministerio de Salud.

El esquema completo también será obligatorio para los menores de edad de entre 3 y 17 años “que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”.

Fundamentos

En los fundamentos de la ley, compuesta por siete artículos en total, los diputados subrayan que el país suramericano está “en un estado de emergencia sanitaria”, especialmente por la irrupción de la variante ómicron, que ha marcado nuevos récords de contagios en Argentina en las últimas dos semanas.

“Los números de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haberse acabado”, señalan los legisladores en el proyecto.

En ese sentido, Alderete y Caliva recuerdan que la ley nº 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación le otorga a la vacuna “el carácter de herramienta estratégica de salud pública preventiva” y, por su efectividad, “se le considera como un bien social” y de “interés nacional”.

“Contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 53 % de la población mundial”, recoge el proyecto de ley, agregando que una vacunación masiva y obligatoria “asegurará una mayor protección para el conjunto de la población”.

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata ya recomendaron en sendas resoluciones la incorporación de la vacuna contra el coronavirus al Calendario Nacional de Vacunación.

“La Argentina ha avanzado notablemente en la cobertura de la vacunación anti SARS-CoV-2 en los últimos meses; sin embargo, existen segmentos de la población que aún no se han vacunado, o no han completado el esquema de vacunación, pese a que han sido convocados a tal fin”, indican los autores de la iniciativa, que deberá tratarse en la Cámara de Diputados.

LA TERCERA OLA

Este proyecto de ley está motivado por el impacto de la tercera ola de la pandemia en Argentina: desde comienzos de año, las autoridades sanitarias han notificado más de 1,6 millones de contagios y 1.251 muertes por coronavirus.

Hasta ahora, el Gobierno tan solo ha impuesto el uso del pase sanitario para eventos masivos, evitando cualquier otro tipo de restricción mientras el país suramericano transita la temporada de verano.

Respecto a la campaña de vacunación, iniciada a finales de 2020, un 86 % de la población argentina cuenta con la primera dosis de la vacuna, otro 75 % tiene la segunda y un 22 % recibió la tercera dosis de refuerzo o adicional.

“No es una iniciativa que comparta el bloque o el Gobierno”, aclaran en la Rosada