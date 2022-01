Sangre y dólares en La Loma: armados, asaltaron y castigaron a un joven

El sangriento asalto sufrido en la noche del miércoles por un muchacho de 22 años en la vivienda que habita con su familia en el barrio La Loma, tuvo dramáticos matices. Pero también, un contexto que -al igual que a sus allegados- le resulta por demás sugestivo.

Eran las 10 de la noche cuando Nicolás Castells (22) estaba en su domicilio de 41 entre 25 y 26, junto a un amigo al que le había pedido que lo acompañara para cerrar la compra de un auto esa tarde. Por un imprevisto, finalmente no fueron a cumplir ese trámite.

Pero luego de compartir una cena, Nicolás se ofreció a llevar a su amigo a la casa.

“ME ESTABAN ESPERANDO”

Segundos después de que saliera a la vereda, dos delincuentes armados que estaban apoyados sobre una pared del frente de la familia Castells, lo redujeron enseguida bajo amenazas de muerte.

“Me estaban esperando y vinieron a robarme los 4.000 dólares que tenía desde luego de la Navidad última, tras la venta que hice de un auto porque tenía la idea de irme a vivir a Estados Unidos”, reflejó ayer el joven ante EL DIA, en la puerta de su domicilio y acompañado por su padre, el DJ y entrenador de básquet platense, Claudio “Rucucu” Castells.

Es que, según lo explicado por Nicolás, los maleantes, “principalmente el más agresivo de los dos” le exigieron desde el vamos que les entregara “los dólares que sabemos que tenés”, aseguró en su diálogo con este medio .

Y sumó, convencido, que “la cosa era conmigo, porque a mi amigo no lo tocaron. A mí me golpearon bastante, por ejemplo cuando me obligaron a subir la escalera para ir a la planta alta. Y además, me dieron un culatazo en la cabeza en la cocina y después otro cuando estábamos en el dormitorio de mis padres”.

“PARÁ, TE DOY LA PLATA”

La agresividad de quien lideraba el asalto era cada vez mayor y la descargaba sobre el damnificado sin piedad alguna.

“Aparte de los dos culatazos en la cabeza, el ladrón que estaba más nervioso me levantó con una mano en mi cuello. Fue terrible, sentía que me ahogaba. Y hasta mi amigo le recriminó que podía matarme y le pidió que me soltara”, consignó después Nicolás.

Pero lejos de deponer su comportamiento violento, el mismo delincuente enseguida profundizó su hostigamiento contra su blanco elegido.

“Martilló su arma de fuego como preparándose para dispararme. Ahí me asusté mucho y le grité, pará, te voy a dar la plata”, citó Nicolás.

Y mencionó que, ya resignado, no tuvo más alternativas que entregarle los 4.000 dólares que guardaba producto de la venta de su coche.

No fue lo único que ambos ladrones se llevaron de ese inmueble. El joven detalló al respecto que “también se fueron con mi celular y el de mi amigo, como también con la llave de casa”.

Una vez que ambos maleantes se dieron a la fuga, “fuimos al Hospital Italiano y me dieron dos puntos de sutura en la cabeza”. Al cierre de esta edición, los asaltantes continúan prófugos, pese a que siguen siendo buscados por la Policía.

Cabe señalar que la familia del joven damnificado se encontraba de vacaciones en la costa atlántica y, al enterarse sobre el episodio, regresaron inmediatamente a La Plata.

CAMBIO DE PLANES

En otro tramo de la charla con este diario, la víctima -con su cabeza con vendajes por los dos puntos de sutura que le dieron en el Hospital Italiano tras el brutal asalto- comentó que poco antes del desgraciado episodio “me mejoraron las condiciones de trabajo en mi empleo en una compañía aseguradora, por lo que entonces desistí de mudarme a Estados Unidos”.

El replanteo de sus planes lo impulsó entonces a volver a tener un auto. “Vi en Facebook que ofrecían a un Volkswagen Fox, modelo 2010, en 800.000 pesos, cuando normalmente se cotiza en 1 millón de pesos. Lo fui a ver, acordamos la operación con el dueño para hacerla este martes”.

“Pero no se pudo hacer porque mi amigo, a último momento, no me pudo acompañar porque me iba a llevar con su auto y se lo tuvo que prestar a su madre”, añadió. Nicolás siente que el asalto que sufrió no fue al voleo y confesó tener sus sospechas, aunque evitó ahondar en el tema.

“Hicimos la denuncia con los detalles del caso y queremos que se investigue a fondo para esclarecer lo sucedido”, cerró.

“Es sospechoso lo que pasó, porque sabían que tenía los dólares. Esperaron a que saliera de casa y me robaron”

Nicolás Castells (22) Joven golpeado y asaltado