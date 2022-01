El Covid, imparable en La Plata: casi 2.900 contagios nuevos y 3 fallecidos en las últimas 24 horas

Sigue la escalada del coronavirus en La Plata, con la variante Ómicron que parece no dar respiro a los platenses. En el informe que anoche brindó la Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad sumó 2.884 nuevos contagios, mientras que se registraron 3 víctimas fatales en las últimas 24 horas.

Las cifras oficiales indican que hay en la actualidad 15.207 casos activos y que la positividad es del 69,4%, es decir que de cada 10 personas que se hisopan casi 7 tienen la enfermedad. Y este último dato refleja lo que se vive día a día en las postas de testeos, donde los platenses hacen largas filas en busca de saber si tienen o no la enfermedad. Muchos presentando síntomas, aunque también están los que buscan el certificado para poder viajar.

Desde que comenzó la pandemia, se registra hasta el momento un total de 119.247 contagiados, 101.537 recuperados y 329.084 testeados. En tanto, ya suman 2.503 las víctimas fatales que dejó el Covid.

De esta forma, la curva del coronavirus en nuestra ciudad no para de crecer, pese a que el sistema sanitario no se ve desbordado ya que los efectos de la nueva cepa son leves, por lo que no se requiere internación en la mayoría de los pacientes. Incluso los expertos destacan que la vacunación es clave para evitar males mayores.

En ese sentido, según el monitoreo bonaerense, en La Plata se aplicaron 1.518.863 dosis anticovid: 707.894 corresponden a la primera, 615.384 a la segunda, 58.197 a la tercera, y 137.388 personas se aplicaron la de refuerzo.

La situación epidemiológica de nuestra ciudad va en sintonía con lo que ocurre en el país, donde ayer el número de fallecimientos por Covid -cómo habían anticipado epidemiólogos- sigue creciendo. Otras 208 personas murieron y 128.321 fueron reportadas con coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas, con lo que suman 118.628 los fallecidos y 7.446.626 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En cuanto a los casos graves, el reporte indicó que son 2.310 las personas internadas con coronavirus en unidades de terapia intensiva, lo que suma un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado del 44,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y del 45,2% en el país.

En cuanto al total de contagios registrados ayer en el país, la provincia de Buenos Aires tuvo 50.525; la Ciudad de Buenos Aires, 14.561; Catamarca, 1.243; Chaco, 3.069; Chubut, 1.196; Corrientes, 2.362; Córdoba, 13.871; Entre Ríos, 2.344; Formosa, 2.184; Jujuy, 2.890; La Pampa, 1.136; La Rioja, 223; Mendoza, 4.300; Misiones, 371; Neuquén, 1.573; Río Negro, 1.344; Salta, 2.253; San Juan, 3.094; San Luis, 1.854; Santa Cruz, 798; Santa Fe, 11.030; Santiago del Estero, 1.409; Tierra del Fuego, 385; y Tucumán, 4.606.