La popularidad de Biden cae en su primer año de gestión

WASHINGTON

El presidente de EE UU, Joe Biden, terminó su primer año en la Casa Blanca con una mayoría clara de estadounidenses por primera vez en contra de su gestión, ante una persistente pandemia y una inflación disparada, según un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Hay más estadounidenses que desaprueban la labor de Biden que a favor (56 a 43 por ciento). En este momento, apenas 28 por ciento de los estadounidenses quieren que Biden busque la reelección en 2024, incluidos el 48 por ciento de los demócratas.

Es un fuerte contraste con el inicio de su mandato. En julio, el 59 por ciento de los estadounidenses dijo aprobar la labor de Biden en un sondeo de AP-NORC. Su popularidad cayó al 50 por ciento para septiembre, tras la caótica retirada militar estadounidense de Afganistán y en medio de un auge de los contagios de coronavirus y de los problemas del gobierno para aprobar medidas económicas, fiscales y de infraestructuras en el Congreso. (AP)