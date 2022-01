Tras la ola, postal otoñal: árboles “estresados” y hojarasca

Más allá de las recientes lluvias, la sequía de los últimos dos meses y los efectos del viento, pintaron una atípica postal otoñal en las calles platenses. Incluso, algunos vecinos se quejaron por la acumulación de hojarasca. Los especialistas consultados por este diario señalaron que las plantas están afectadas por el “estrés hídrico” y desde organizaciones ambientalistas propusieron que se apadrinen ejemplares del espacio público. Eso sería una forma de garantizar que no se sequen si vuelven las temperaturas extremas.

Según un informe climático de la Municipalidad, la Provincia de Buenos Aires atraviesa una sequía que ya tiene un impacto en el 75 por ciento del territorio. Hasta el sábado pasado, la Ciudad acumuló más de 50 días sin precipitaciones que fueran de importancia para los espacios verdes públicos.

Esa fue la razón por las que muchas plantas sufrieron el denominado “estrés hídrico”, una de las principales causas de su muerte ya que la transpiración excede el agua absorbida por las raíces.

En la Región no son pocos los barrios que sufrieron la escasez de agua y, en ese contexto, es difícil pensar que los vecinos salgan a regar el arbolado público. No obstante, desde la Fundación Biósfera, su titular Horacio de Beláustegui propuso que los que no tengan problemas se hagan cargo de regar alguna planta del espacio público.

“Se puede invitar a los ciudadanos a que adopten plantas en la vía publica y las rieguen. Uno también debe asumir algunas obligaciones de cuidado del medio ambiente y asistir al Estado para tener una mejor Ciudad”, apuntó el licenciado en Ecología y Recursos Naturales.

A la par, propuso que se tome conciencia de evitar el derroche de agua y de sumar otras acciones como juntar los papeles que se arrojan en cualquier lugar y separar los residuos.

En relación a la cantidad de hojas que cayeron en las últimas semanas y a lo amarillentas que se ven las plantas y el pasto, de Beláustegui explicó que en un contexto de tanto calor las plantas se marchitan por la pérdida de agua. Eso les provoca el mencionado cuadro.

“Depende del suelo en el que estén, pero hasta pueden llegar a secarse por falta de riego”, agregó.

Entendiendo que el verde es una de las características paisajísticas que hace atractiva a la Ciudad, se sugirió que se preste especial atención al mantenimiento de las plantas que se colocaron, por ejemplo, en los separadores de la diagonal 74, en avenida 7 y en avenida 13.

“Hay que preguntarse si queremos vivir en un desierto, en un espacio deteriorado o en una ciudad sanitaria en la que los árboles formen una corriente de aire fresco”, dijo el ambientalista y analizó que una ciudad con paseos arbolados es atractiva al turismo, una fuente de recursos importantes para el mantenimiento del patrimonio urbano.

Se insistió además en que es necesario llenar el espacio público de ejemplares resistentes al clima y cuidarlos. Como ejemplo de lo que no se debería hacer se mencionó la plantación de palmeras en Plaza España porque no es funcional, ni ayuda a mantener la biodiversidad.

En cambio se indicó que un árbol adecuado evita la erosión, da sombra, amortigua los ruidos y es una usina de oxígeno.

Entre las acciones que puede hacer cualquier vecino para vivir en una ciudad más amigable con la naturaleza y evitar el estrés hídrico en las plantas se mencionó: cubrir las raíces de los árboles y regar por las noches para evitar la evaporación del agua.

“Hay que traer plantas autóctonas, plátanos, fresnos, ejemplares que son más resistentes al maltrato y siempre detener el deterioro que sufren porque, en un contexto de cambio climático, los árboles absorben los gases del efecto invernadero”, se indicó.