Benzemá, sin vueltas: "El que lo critica a Messi no entiende nada de fútbol"

El francés Karim Benzema, goleador de Real Madrid y próximo rival de París Saint Germain en la Liga de Campeones, aseguró hoy que "el que critica" a Lionel Messi "no entiende nada de fútbol".

"No podemos criticar a Messi. El que lo hace no entiende nada de fútbol", afirmó Benzema en una entrevista al programa televisivo francés Téléfoot.

El goleador de Real Madrid e integrante del seleccionado francés señaló que el astro argentino "necesita un tiempo de adaptación" a París Saint Germain.

Sobre el próximo cruce por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, Benzema dijo que será "especial" enfrentar al equipo de su compatriota Kylian Mbappé y Messi.

"Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro adversario, pero estamos preparados", admitió el delantero que lleva 303 goles con la camiseta "merengue" y es uno de los cinco artilleros de la historia.

Benzema, quien recibió un voto de Lionel Messi en la última votación para los premios The Best, también compartió su frustración por no haber podido ganar el Balón de Oro.

"Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más", remarcó el delantero, de 34 años.

Benzema fue cuarto en la última edición de Balón de Oro que ganó Messi por séptima vez y en los The Best estuvo entre los finalistas pero quedó afuera de la terna.

"El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo", completó.