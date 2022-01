Trasplantes: a las puertas de una nueva era

Gustavo Maluendez, platense en lista de espera por un riñón “Hace dos años y siete meses que me dializo tres veces por semana y más de un año que estoy en lista de espera por un riñón. Todavía no me llamaron para ningún operativo y se tienen que dar muchas condiciones en el donante cadavérico y en el pacientes para que se concrete un trasplante. En un punto es una lotería, aunque no pierdo las esperanzas. La gente que se trasplanta recupera su calidad de vida. Cuando vivís en diálisis se te corta todo, dejás de viajar, tenés que seguir dietas estrictas. Escuché lo del xenotrasplante exitoso. Creo que sería buenísimo que ese avance se concrete, aunque puede llevar varios años”

Mauro Cacciamani, vecino de Berisso, en lista de espera por un riñón “Ya perdí la cuenta de los años que llevo en diálisis y esperando un riñón que no llega. Pueden ser tres o cuatro, no se. Dos días por semana me dializo y no puedo hacer otra cosa más que eso. Tuve que abandonar algunas de las cosas que más me gustan, como viajar o la mecánica. La lista de espera es una prueba de paciencia y esfuerzo para mi y toda mi familia. Es alentador ver, a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, cómo muchos llegan al trasplante y recuperan calidad de vida. Lo de los xenotrasplantes suena asombroso y estaría bueno, porque faltan órganos. Pero seguro va a llevar mucho tiempo llegar a eso”.