Razones por la disparada del billete “verde”

Un informe de la consultora Econviews dio cuenta de alguna de las causas que impulsaron el recalentamiento en los últimos días en el mercado cambiario con el dólar. En primer lugar, señala que una de las razones está relacionada a lo monetario: “La emisión monetaria de $685.000 millones de adelantos transitorios en diciembre sumado a una menor demanda de dinero que el mes anterior produce exceso de pesos que muchos, ya no quieren tener”, aseguró.

Por otra parte, tras la suba de la tasa de interés y “al no tocar (el Banco Central) la tasa de un día y los pases a 7 días, los bancos no aumentaron lo que pagan por las cuentas remuneradas, donde se aloja el dinero institucional y por ende, terminó incentivando el contado con liquidación”, estimó la consultora, según el portal de Ámbito. Por otra parte, en torno a una aceleración del “crawling peg”, si bien el organismo “optó por intentar acercarse a la inflación, emitió una nueva resolución restringiendo otro canal para el cual acceder a los dólares para evitar un drenaje mayor de las reservas”.

Finalmente, desde Econviews señalan como un aspecto que incentiva una mayor volatilidad para las próximas semanas, la demora en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si bien las conversaciones siguen, el uso y abuso de la herramienta política para buscar que cambie el FMI en lugar de cambiar la estrategia argentina no genera confianza. No lo hace porque el mercado juzga que el FMI no se va a asustar con la amenaza de default argentina”, afirmó.