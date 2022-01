No aflojan las colas y demoras por la licencia de conducir en La Plata: "Está repleto y no se avanza"

Por enésima vez, vecinos que concurrieron a las oficinas centrales de Control Ciudadano para tramitar la renovación de la licencia de conducir pusieron el grito en el cielo por las enormes filas que se forman sobre la vereda de la dependencia, en 20 y 50.

El reclamo por la saturación de gente se viene repitiendo a lo largo del mes de enero, a partir de la concurrencia en forma de aluvión por turnos otorgados el año pasado y otros concedidos recientemente ante el apremio por los vencimientos de carné para el año 2022. Cabe remarcar que los vencimientos de este año no ingresaron a la prórroga que había regido por la pandemia.

Ese sentido, un vecino que esta mañana acudió a renovar su licencia, dijo que "a mi se me vence el permiso mañana y se informó que iban a dar prioridad a los vencimientos de 2022". Los vencimientos de 2021 están aún bajo la prórroga que permite circular aunque hubo quejas de automovilistas que a pesar de la medida recibieron multas en la ruta durante los viajes por vacaciones.

"Llegué a las 8.45 y logré ingresar pasada las 11.30. Pero esta todo muy desorganizado. No hay aire, te tienen como animalito, no te piden pase sanitario, no hay alcohol en gel", detalló el hombre.

"Los casos de Covid están en alza en La Plata, subieron mucho, y acá estamos desprotegidos", planteó. "Te hacen sacar turno para esto. Adentro está repleto, cero distancia social y no se avanza. Es una vergüenza", expuso.