Sólo “un milagro” reflotaría lo de Zárate y Sosa está muy cerca

Gimnasia ya le hizo saber a la representación de Mauro Zárate que desistía de la operación para contratarlo. Los números, a pesar de ofertas y contraofertas, y de la buena predisposición de ambas partes, no terminaron acercándose y la llegada del delantero se frenó. Con este panorama, el Lobo avanzó fuerte por Ramón Sosa.

Siempre se dijo desde calle 4 que la situación de Zárate era complicada aunque siempre se remarcó también que había optimismo para poder cerrarla. Sin embargo, se argumentó que el aumento vertiginoso del dólar fue cambiando el panorama con el correr de los días.

El jugador bajó sus pretensiones y Gimnasia hizo un esfuerzo económico grande para poder acercarse y se estiró hasta donde pudo, pero no alcanzó. “Se trata de una operación sumamente compleja, es mucho dinero. Muy difícil por números y moneda”, destacó un dirigente antes de que la negociación se dé por caída.

En tanto, luego del último contacto, el propio directivo le contó a este medio que “se le informó a la representación del jugador que desistimos de la operación”. Y aclaró que la cosa puede reflotarse únicamente “por un milagro”.

Ese milagro tendría que ver con alguna remota posibilidad de que el jugador pesifique su salario y que, en ese caso, se vaya actualizando de acuerdo a la inflación del país. Esta opción “se habló pero en ese caso depende mucho del jugador”, le dijo la fuente dirigencial a este medio.

Claro que más allá de esta mínima chance, el dinero que está en juego sigue siendo muy importante y por lo tanto, las expectativas de poder reflotar la cuestión son muy bajas o prácticamente nulas. Siempre y cuando no suene de nuevo el teléfono de Gabriel Pellegrino y el atacante se esfuerce un poco más para llegar a un acuerdo. Tal como pasó con Luis Rodríguez.

Si bien trascendió que Zárate tiene también sondeos de Racing y Talleres, hasta el lunes la prioridad la tuvo Gimnasia y se verá finalmente si alguno de estos dos equipos pueden arrimarse a lo que pretende ganar el delantero en nuestro país. Además, también existieron algunos llamados desde Italia, aunque la intención de radicarse en Argentina sería lo que relega esas posibilidades de volver a emigrar.

Por su parte, su ex equipo, América Mineiro, que jugará Copa Libertadores, no se resigna de volver a contarlo en sus filas y también le habría elevado una propuesta. Pero aplica lo mismo que para Italia: el delantero priorizaría radicarse nuevamente en Argentina por una cuestión familiar.

RAMÓN SOSA QUEDÓ A UN PASO DE SER EL CUARTO REFUERZO

Ante las ya conocidas dificultades para contratar a Mauro Zárate, Gimnasia decidió ir a fondo por el volante ofensivo de Olimpia Ramón Sosa. Si bien la intención de la dirigencia era contratar a ambos futbolistas, con la operación del ex Boca caída y pendiente del mencionado milagro, el Lobo decidió poner como nuevo objetivo el arribo del paraguayo. Y quedó muy cerca de concretarse. “No está cerrado pero está cerca”, confiaron.

Néstor Gorosito lo quiere, fue uno de los primeros pedidos, pero ante las charlas con Zárate, las negociaciones fueron quedando en segundo plano. Lo cierto es que Pipo todavía no tiene a ninguno de los dos y el tiempo comienza a apretar.

Desde finales de diciembre que el la CD albiazul comenzó conversaciones con el representante del futbolista Daniel Campos, quien no tuvo éxito para poder sacarlo de la institución guaraní. Si bien presentó una propuesta para sacarlo y luego cederlo a Gimnasia, desde Olimpia no le respondieron. El empresario, también accionista de Tembetary, intentó sacarlo del club a cambio de una deuda por la compra de la ficha del jugador. Tembetary se lo vendió a Olimpia, pero este último no terminó de abonar lo acordado. Esa estrategia, no resultó.

Sin embargo, con todos los cañones apuntados a Paraguay, la cuestión volvió a encaminarse y los teléfonos volvieron a estar activos. Gimnasia tomó el toro por las astas y avanzó para concretar la compra del 50% de la ficha del jugador.

Desde el “franjeado” reconocieron que había una propuesta sobre la mesa pero esperaban que sea mejorada ya que se trata de un futbolista que es muy tenido en cuenta por la institución.

Miguel Cardona, presidente olimpista, había destacado que pretendía 3 millones de dólares para vender al mediocampista (también puede ser delantero). “Ramón Sosa le pertenece al Olimpia. Estuve hablando con su representante este fin de semana, tuvimos un buen diálogo y le dije que solamente se va si tiene una oferta muy buena, que le satisfaga al club. Todavía no satisface (sobre la oferta que presentó Daniel Campos de parte del Lobo). Si no hay una oferta muy buena no se va a ir, a pesar de que necesitamos dinero”.

Tal como ocurrió con Carbonero, la intención de Gimnasia era apostar por el joven jugador de 22 años, que tiene potencial y que fue recomendado por el propio Gorosito, quien lo dirigió en su paso por Paraguay. Por eso se hicieron los esfuerzos y el acuerdo llegó de palabra. Firmaría un vínculo por tres años y por un monto menor al que mencionó Cardona.