El representante argentino en el FMI reveló algunas pautas de la negociación

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, afirmó hoy en relación al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el FMI que “en este programa no vas a ver una reforma laboral, una reforma jubilatoria que afecte a la mayoría; sí políticas diseñadas para mejorar el desempeño económico y exportador argentino”.



“Hasta último minuto (de la negociación) la clave fue poder mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales, eso forma parte medular de proteger la recuperación económica y mejorarla. Eso guió la discusión del sendero fiscal en la que el Gobierno fue muy firme”, señaló el negociador del acuerdo ante el FMI en declaraciones radiales.



En este marco, Chodos brindó detalles del entendimiento y sostuvo que con la negociación alcanzada se evitó un programa de ajuste en la que “Argentina logró un sendero de convergencia fiscal que permite seguir teniendo una expansión del gasto moderada, pero positiva”.



Remarcó que se trabajó para tener "un acuerdo de negociación que dé margen, que se entienda, que uno se haya comprometido a lo que puede cumplir, que las metas sean asequibles, que las políticas implementadas tengan que ver con incrementar la competitividad y la capacidad de desarrollo y exportación de Argentina".



A su vez subrayó que ”la gran tragedia es haberse endeudado con el FMI en 2018. Eso implica hoy tener al Fondo metido adentro cada tres meses", consultado por quienes critican la visitas trimestrales pautadas.



“Hay visitas trimestrales, análisis de las visitas y están los desembolsos; los desembolsos tienen una relación con el cumplimiento de las metas", explicó



"Éste es uno de los puntos donde empieza a tomar mayor dimensión el logro de negociar a conciencia y de negociar lo que uno sabe que puede cumplir y no firmar a los 5 minutos cualquier cosa”, expresó el funcionario.



"En la Argentina la amenaza más fuerte a la balanza de pagos que tenemos es la deuda con el Fondo", sostuvo para identificar como una "paradoja" que el FMI. que tiene las herramientas, tenga que buscar la forma de "solucionar una crisis de balanza de pagos generadas por el mismo Fondo".



Indicó que el tamaño del nuevo programa con el FMI será de alrededor de US$44.000 millones, pero que "al momento de que cerremos va a ser menor en capital, por los pagos de septiembre, diciembre y ayer, entonces va a haber un diferencial”.



Agregó que aún no se acordó la "distribución exacta de ese cronograma (de desembolsos)", y señaló que es "una discusión técnica y tiene que ver también con la necesidad de recomposición de reservas".



"El cronograma específico de desembolsos no está, el total del tamaño del desembolso de este nuevo programa sí va a exceder un poco en el total de la deuda cuando se cierre, en aproximadamente 4.500, 5.000 millones de dólares”, señaló el funcionario.



De esta manera, planteó que “el cronograma es una decisión técnica que va a estar incluido en el memorándum de entendimiento final y que tiene que ver con el fortalecimiento de las reservas”.



Dijo también que "en las próximas semanas" estaría lista la carta de intención y señaló que “seguimos trabajando para llegar cuanto antes al acuerdo a nivel staff que después tendrá que pasar por el Congreso”.



En tanto, en relación a la inflación Chodos explicó que “hay varios comunicados del FMI, y el de ayer también, donde se vuelve a reconocer el carácter multicausal de la inflación en la Argentina. Así como hay señalamientos a modificaciones a un ajuste en la política de financiamiento del BCRA al Tesoro, también hay un reconocimiento al rol de los acuerdos de precios que es muy valioso”.