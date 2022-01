Alacranes al acecho: temporada para adoptar cuidados

Con la llegada de los primeros días de calor intenso se inaugura en la Región la “temporada” de escorpiones. Arácnidos, con un par de pinzas frontales y un aguijón que puede ser ponzoñoso, según la especie, son el temor de los vecinos al entrar de lleno al verano. Si bien pueden aparecer en cualquier lugar, preferentemente oscuro y húmedo, son aquellos espacios donde se acumulan escombros o leña, galpones y terrenos baldíos los más propicios para su presencia. Como en la mayor parte de los casos las picaduras se producen cuando una persona toma contacto accidentalmente con uno de esos animales . Las principales medidas de cuidado apuntan a evitar la exposición.

“Si algún vecino encuentra un alacrán lo mejor que puede hacer es enfrascarlo con cuidado y traerlo a esta dirección, sin intentar saber si es venenoso, porque puede serlo y la persona, al no ser especialista, no sabe si es peligroso o no”, advirtió la titular de Zoonosis de la Municipalidad de La Plata, Paola Miceli.

Desde ese área comunal se aconseja: revisar y sacudir la ropa de cama, las prendas de vestir y el calzado; tener precaución cuando se examinan cajones o estantes; y evitar caminar descalzo en zonas donde pueda presumirse la presencia de alacranes. Es clave también, tener precaución en refugios naturales como debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos.

En relación a la vivienda y alrededores, se sugiere realizar un aseo de los ambientes cuidadoso y periódico; utilizar rejillas sanitarias en desagües y sanitarios; controlar las entradas y salidas de las cañerías, aberturas y hendiduras; colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas; revocar paredes; reparar grietas en pisos, paredes y techos; y controlar las cámaras subterráneas, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes. Una opción preventiva es alejar las camas de los muros y así durante la noche o los momentos de descanso no tienen acceso directo a las personas que están acostadas.

También se pide, como medida preventiva, controlar la basura para reducir la cantidad de insectos, sobre todo de cucarachas, que son el alimento preferido de los escorpiones. Se debe evitar, asimismo, la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña y hojarasca donde suelen mantenerse, conservarse y dispersarse los alacranes. Y, sobre todo, no intentar juntarlos con las manos.

De acuerdo al mapeo de la Ciudad, las zonas aledañas a las estaciones de ferrocarriles suelen ser sitios de atracción para los escorpiones, pues los durmientes de las vías son lugares favorables a esas presencias. Este verano, ya aparecieron, por caso, distintos ejemplares de alacranes en Los Hornos, situación que provocó alerta entre los vecinos al no poder determinar si eran o no venenosos.

En La Plata, el sistema de atención y control de esta plaga, involucra tres eslabones: los hospitales, donde se asiste a las personas que fueron picadas; Zoonosis comunal, que es la repartición a la cual los vecinos que realizan la captura deben concurrir con el alacrán detectado; y el CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores), la institución del CONICET que recibe las muestras y donde especialistas en aracnología llevan adelante la clasificación taxonómica y la georeferenciación. En este último lugar se determina, por caso, si el ejemplar hallado es venenoso o no; y en 24 horas ya está el resultado.

Para combatirlos, no se aconseja, como en el caso de otras especies, el uso de plaguicidas, que sería la última alternativa. “Por la anatomía del escorpión, que tiene una cubierta dura, no es muy efectiva la fumigación: habría que arrojar el veneno encima del animal y dejarlo un tiempo de contacto con determinada concentración del compuesto. Sería muy complicado”, explicó la veterinaria Miceli.

En caso de tener un accidente con alacranes, se informó que se debe asistir al Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica del Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica”, calle 14 N° 1631 o comunicarse a la línea gratuita 0- 800-222-9911. Siempre que sea factible, es conveniente llevar el alacrán vivo o muerto para facilitar la identificación de la especie.

Asimismo, como se dijo, los escorpiones pueden ser remitidos para su tipificación a la sede de Zoonosis, en 52 y 120, de lunes a viernes, de 9 a 16.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS ARAÑAS

Por otra parte, los envenenamientos provocados por la picadura de arañas son eventos potencialmente graves y letales, pero prevenibles y tratables, sostuvieron desde el Servicio de Toxicología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata.

La Loxosceles Laeta y la Latrodectus Mactans, araña “de los cuadros” o “del rincón” y “viuda negra” respectivamente, son las dos especies venenosas y potencialmente mortales que más habitan en la Ciudad de Buenos Aires y territorio bonaerense.

La llamada araña “del rincón” es pequeña, de color pardo, vive en las casas y se mueve de noche. Habita en casi todo el país y se encuentra en aproximadamente un 41 por ciento de las viviendas urbanas y en un 25 por ciento de las viviendas rurales.

Según explicaron desde el Servicio de Toxicología, es una araña pequeña, de un centímetro de largo de cuerpo y 1,5 centímetros de largo de sus patas, alcanzando con éstas extendidas hasta 4,5 centímetros. Su tórax suele ser más claro que el abdomen y en forma de violín, las patas son más claras, su abdomen es amarillo o amarillo verdoso. A diferencia de otras arañas, tiene solamente tres pares de ojos.

En tanto, la “viuda negra” tiene hábitos rurales, es de coloración negra, con manchas anaranjadas o rojas con forma de reloj de arena en el abdomen globoso. Presentan 8 ojos y se las encuentra al aire libre y en general, pero no siempre, a nivel del suelo, haciendo tela entre escombros, maderas, troncos caídos, piedras, pudiendo también hacer telas en corteza y huecos de árboles, de paredes o en el suelo, madrigueras de roedores, laderas de las sierras, cercas o dentro de ladrillos huecos. Su mayor actividad es en los meses de diciembre a abril.

La gran mayoría de estos accidentes son producidos por arañas Latrodectus (”viuda negra”), en menor medida por Loxosceles (”araña del rincón”) y en un porcentaje mucho menor por las Phoneutria (”araña del banano”).

“Estos tres envenenamientos por arañas son los únicos de importancia sanitaria en nuestro país”, informó la jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, Adriana Aguirre Celiz.

La especialista explicó en declaraciones periodísticas que se trata “de intoxicaciones agudas, que constituyen una emergencia médica para las que existen antídotos efectivos”.

Entre las medidas a evitar con cualquier arácnido mencionó el “no aplastar la araña contra la piel, no perforar, quemar o aplicar sustancias irritantes en el lugar de la picadura, no succionar el lugar de picadura, no hacer torniquete, y realizar siempre la consulta a un Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico”.