"Rozó" la bicisenda de diagonal 74 y rompió el auto: se reavivó un viejo planteo vecinal

Durante esta tarde un conductor sufrió un accidente a la altura de diagonal 74 entre, 62 y 63, tras "rozar" con el vehículo la bicisenda no dándole tiempo a maniobrar, según indicó a este medio. "Tuve un accidente con el auto en diagonal 74, en dirección a Parque Castelli, doblando en la esquina, se me fue un poco el auto, mordí uno de los bloques de cemento que pusieron los de la Comuna y rompí todo el auto", relató.

En tono enojado y sabiendo sobre los reclamos que se vienen haciendo hace un tiempo en relación a la reducción del espacio para la circulación en la zona donde remarcan que "sólo queda un carril por el espacio de la ciclovía y el estacionamiento vehicular", el damnificado consideró hacer público su caso.

"Muchos vecinos me comentaron que es el décimo accidente de estas características", expresó. Y además agregó: "No hubo involucrados ni terceros, se me fue un poco el auto y no llegué a reaccionar que los bloques de concreto de la bicisenda. Por sólo rozar me llevó todo el coche", dijo.

La bicisenda de diagonal 74, eje de planteos vecinales: quejas y reclamos

“La nueva bicisenda ocupa buena parte del segundo carril de cada mano y considerando que el estacionamiento es libre a lo largo de todo el trazado de la Diagonal 74, nos encontramos con que el tránsito ha quedado concentrado en un único y magro carril”, había apuntado un vecino hace unos meses a este medio.