Abogados y referentes de la oposición organizan una "contramarcha" a favor de la Corte

Un grupo de más de 120 abogados impulsa en estas horas una marcha para apoyar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañados por referentes de la oposición.

Bajo el lema de “Defender la Justicia”, la manifestación ha sido convocada para el próximo jueves 3 de febrero a las 19hs. frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha viralizado en redes sociales bajo la etiqueta #3F.

Los que impulsan la movida publicaron un comunicado en el cual hacen mención a “una embestida judicial por parte del oficialismo en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Se trata de una suerte de respuesta a la marcha convocada por referentes del kirchnerismo para el 1° de febrero en contra de los magistrados de la Corte, apuntalada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la titular de la AFI, Cristina Caamaño y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros.

Uno de los que difundió la convocatoria es el actor y referente de la UCR Luis Brandoni, a través de un video en el cual sostiene: "Sin jueces independientes no hay república, no queremos gobiernos autoritarios". Quien lo hizo viral fue el cineasta Juan José Campanella en su cuenta de Twitter. También sumó su apoyo a través de Twitter el ex diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez: "Esta semana habrá dos marchas: una para que la Corte se subordine al kirchnerismo, #1F; la otra para defender la independencia judicial y la Constitución".

En ese marco, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich tildó de “golpista” y de “peligrosa” la acción convocada por sectores del kirchnerismo para el primero de febrero. “Es ir en contra de los principios básicos que tiene nuestra Constitución”, enfatizó Bullrich, y argumentó: “Este tipo de apriete porque las cosas no salen como Cristina Kirchner hubiese querido, es golpista. Querer atentar contra el máximo tribunal de nuestro país es golpista”.

Asimismo, la líder de la oposición denunció que se trata de una convocatoria antidemocrática. "El solo hecho de que el partido que esté en el Gobierno genere una marcha de este tipo, significa que uno se está cayendo de la arena democrática", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad cuestionó los tiempos del Gobierno para cerrar el primer entendimiento con el FMI. “Hay una irresponsabilidad en el sentido de haber llegado al último segundo, y en el medio haber pagado alrededor de 5 mil millones de dólares, que si hubiera querido negociar desde un primer momento, otra hubiera sido la situación”, señaló.

También, pidió esperar a la carta de intención para monitorear la letra chica del acuerdo, y celebró el “principio de entendimiento". “El presidente tomó la decisión de hablar con el Fondo, sin llegar a un acuerdo, pero con un principio de entendimiento”, indicó.