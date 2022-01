Condenados, procesados o imputados entre los que convocan a la marcha #1F contra la Corte

La movilización que convocó un sector del kirchnerismo para protestar contra la Corte Suprema de Justicia el 1º de febrero mostró un nuevo punto de disenso dentro del Gobierno del Frente de Todos, con el respaldo expreso de algunos funcionarios a la marcha y la distancia tomada por otros.

La particularidad es que varios de los que adhieren a la convocatoria, entre ellos algunos funcionarios, tienen condenas, están procesados o imputados por la Justicia en distintas causas.

La marcha fue convocada por un sector del kirchnerismo, entre ellos, el dirigente social, Luis D Elía, quien fuera condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

El juez Juan María Ramos Padilla, papá del magistrado Alejo Ramos Padilla, imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, es otra de las que adhiere a la convocatoria: presidenta de Justicia Legítima, le dictaron la falta de mérito en la causa en que se investiga la filtración de un informe secreto con los nombres de más de dos mil espías y analistas,

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, es otro de los que apoya abiertamente la marcha, diciendo que le "parece bien" la marcha y consideró que "los poderes" del Estado deben saber "cuál es su límite". Fue sobreseído en la causa por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA, aunque el sobreseimiento no está firme.

La vicepresidente Cristina Kirchner, con varias causas en las que está procesada, no hizo público su respaldo o acompañamiento, pero desde Honduras hizo declaraciones en las que habló de "golpes de la Justicia", en referencia a fallos judiciales.

El dirigente Hugo Moyano, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que su hijo Pablo, que también respalda la convocatoria, fue sobreseído en la causa por presunto fraude en el club Independiente.

Días atrás Moyano se fotografió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien se encuentra procesada en la causa en que se investiga el desvío de 46 millones de pesos en el Plan Sueños Compartidos, para ultimar los detalles de la organización de la marcha contra la Corte.

Esto se interpretó como un mensaje para apurar al resto de los miembros de la conducción de la central obrera, más cercanos a Alberto Fernández y con una tibia relación con el kirchnerismo más duro, que aún no se pronunció sobre si adherirá a la iniciativa.

Y Julio De Vido, que si bien no apoyó la convocatoria de manera directa la que sí lo hizo fue su esposa Alessandra Minnicelli, condenado en la causa de la Tragedia de Once por no haber controlado la entrega de subsidios.