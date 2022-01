Gervasio, el jabalí tripero que adoptó un platense y es furor en el mundo

Durante los últimos días se viralizó la historia de un jabalí que fue adoptado como mascota cuando era bebé por Adrián Gómez Becco, un platense de 41 años que vive hace más de una década en Mar Azul. Tal fue el amor que pactó esta unión, que el animalito recibió el nombre de Gervasio y heredó la pasión más grande de Adrián, su fanatismo por Gimnasia.

"Gervasio es tripero como yo", sostuvo entre risas el oriundo de La Plata en contacto con EL DIA. En esa línea contó que Gervasio se convirtió en la estrella de Mar Azul, y se que se ha ganado el cariño de todos los vecinos.

Adrián decidió criarlo junto a sus perros, por lo que Gervasio adoptó algunas de costumbres de los canes. “Lo habían cazado cuando era un bebé y lo traían junto a su mamá, que estaba muerta en una bolsa de arpillera. Me dio lástima y les pedí por favor que me lo dieran”, contó en lo que fue el inicio de una linda historia.

“En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo metí en casa. Yo lo quiero. Y más allá de todo, puedo decir que es muy bueno tenerlo. Es lo mismo que un perro, porque él quiere cariño, que le den de comer y lo saquen a pasear. Nada más”, detalló.

Asimismo contó que el jabalí tiene como alimento principal la cebada. "Tengo unos amigos que tienen una cervecería, y semanal me dan la comida para Gervasio, lo aprecian mucho".

Gervasio, conocido por el mundo entero

La historia del jabalí tripero se hizo aún más conocida luego de que la cadena rusa de noticias, RT, hiciera un pequeño reportaje que fue compartida mundialmente. "Realmente no me esperaba tal repercusión, me han llamado de varios lados y todos han demostrado cariño por Gervasio", sostuvo el platense que hace 15 años vive en Mar Azul, pero que cada tanto visita nuestra ciudad especialmente para ver y alentar a Gimnasia.