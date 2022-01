Mientras los rumores de su salida crecen, el Pulga estará en Abasto

pipo Gorosito observa a luis Rodríguez. el técnico lo sacó bastante y al Pulga no le ha gustado / prensa Gimnasia

Mientras no surgen novedades en el rubro refuerzos, en Gimnasia no son pocos los que se empezaron a poner nerviosos por la situación de Luis Miguel Rodríguez. Si bien desde que llegó no pudo brillar como se esperaba, así todo, terminó siendo el goleador del equipo albiazul.

Seguramente cuando el Pulga decidió dejar Colón siendo campeón, llegó a Gimnasia por un lado por una muy buena propuesta económica; después en lo deportivo se apuntaba a llegar a las finales de la Copa Argentina y clasificar a una copa internacional. Eso no se cumplió.

Después, llegó con Mariano Messera y Leandro Martini en la dirección técnica, con la llegada de Néstor Gorosito si bien fue titular, salió en varios partidos y esto obviamente no le gustó al tucumano.

Pipo le dio el “mando” a Brahian Alemán con capitanía incluida, y el uruguayo respondió bien, relegando de esta manera a Rodríguez que ni siquiera desde el inicio pudo tener la camiseta “10” como estaba acostumbrado tanto en Atlético Tucumán como en Colón.

El Pulga demostró compromiso y muchas ganas de dar vuelta la cosa y llevar al club a una clasificación, pero no alcanzó.

Mientras tanto, en Santa Fe lo extrañan horrores y los Sabaleros quieren que el Pulga vuelva para jugar la Copa Libertadores. Y al futbolista obviamente no le es indiferente.

Es más, pidió permiso en Gimnasia y viajó especialmente hasta Santa Fe para estar en los festejos por el título obtenido que se realizó en el pasado mes de octubre en el estadio Sabalero con todo el público en las tribunas.

Ya en el mes de noviembre los directivos de Colón preguntaron por la situación de Rodríguez y se encontraron que hay una cláusula de rescisión, ahora bien, desde la Sede Mens Sana exigirían un resarcimiento de 500 mil dólares para dejar ir al tucumano.

¿Colón lo pondrá? ¿El propio Rodríguez lo hará?

En fin, parece complicado, pero la puerta para salir está, y en el transcurso de esta semana podría haber novedades...

Mientras los rumores fueron creciendo, el futbolista se refugió en su ciudad natal, Simoca, donde estuvo con su familia pasando las fiestas y participó la semana pasada de un partido a beneficio en la cancha de Atlético Tucumán; y donde el sábado 1º de enero pasado festejó sus 37 años.

Así las cosas, en la jornada de ayer, desde la representación del futbolista le aseguraron a este medio que Luis Rodríguez estará presente hoy temprano en Estancia Chica para hisoparse y arrancar la pretemporada a la par de sus compañeros, pero nadie sabe lo que pasará en los días sucesivos. Y ni siquiera si viajará a Mar del Plata para estar presente en la pretemporada del 8 al 21 del corriente mes de enero.

Definido o cerrrado, aún no hay nada, pero su posible vuelta a Colón está en boca de todos y es de lo único que se habla en el mundo rojinegro, además del técnico para reemplazar a Eduardo Domínguez, que se fue a Independiente.

En Gimnasia aseguran que no tienen absaolutamente ninguna información y que desde Colón nadie se ha comunicado, pero es raro que desde hace meses, desde la provincia de Santa Fe se asegure que no es descabellado que el Pulga se vuelva a poner la casaca rojinegra.

Pipo Gorosito lógicamente que lo cuenta en el plantel y es una de las piezas importantes que tiene, de cara a un año donde tendrá que sumar muchos puntos para seguir engrosando el Promedio, teniendo en cuenta que a fin de año volverán los descensos (habrá dos); y por otra parte también iniciará el camino en una nueva edición de la Copa Argentina, donde en 32avos. de Final se medirá con el conjunto de Liniers (elenco que acaba de ascender semanas atrás a la Primera “C”).

Obviamente el Pulga Rodríguez es titular en Gimnasia, y se busca la llegada de un delantero como lo es Milton Giménez para hacer dupla.

Lo concreto es que Rodríguez estará hoy en Abasto, seguramente habrá alguna charla con Pipo Gorosito, quien no desconoce estas versiones de su posible vuelta a Colón.

Será una semana muy importante por que puede haber novedades, y por ejemplo su representante ha vuelto al país en las últimas horas tras sus vacaciones, y está atento a lo que pueda pasar.