Emmanuel Macron, presidente de Francia: "Tengo ganas de fastidiar a los no vacunados"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, lanzó fuertes declaraciones recientemente apuntando a quienes aún no se han vacunado. Dejando en claro que no los obligará ni pondrá en prisión, remarcó que las medidas restrictivas serán más fuertes.

Al igual que en Argentina, en muchos países del mundo se ha instalado el “pase sanitario” para prevenir la circulación del virus en aquellos que no están vacunados. El primer mandatario francés acusó a este grupo de personas de ser los responsables de que la pandemia todavía sea una pesadilla para todos los ciudadanos.

Le Parisien compartió una entrevista que luego levantó France24 y medios de todo el mundo, donde Macron asegura que tiene ganas de “fastidiar a los no vacunados”. En el país europeo, solo el 10% de la población no se ha inmunizado y a partir del disparo de casos, se les prohíbe entrar a locales o eventos masivos tanto en espacios cerrados como al aire libre.

“Vamos a seguir fastidiando hasta el final”, agregó el mandatario francés para dejar en claro que llevará la campaña de inmunización hasta que toda la sociedad la complete. Puesto que no tiene intenciones de que la vacuna sea obligatoria, evitará medidas contra los ciudadanos pero priorizará a quienes cuenten con esquema de vacunación para el ingreso a locales, restaurantes y eventos masivos.

“Un irresponsable no es un ciudadano”, afirmó en dicha entrevista. Esta declaración se dio en el marco de los números que indican que los hospitales reciben mayormente a pacientes graves de covid que no se han querido vacunar. Además, se confirmó que ya no podrán viajar en transporte público ni aún con un hisopado negativo.