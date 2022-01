Murió Néstor Bru, “sin poder despedir a su hijo”

Tras 28 años de incansable búsqueda, Néstor Bru, padre de Miguel, el estudiante de periodismo que, según lo establecido por la Justicia, fue torturado hasta su muerte por policías en la comisaría novena de La Plata en el año 1993, falleció ayer a los 75 años sin poder hallar los restos de su hijo. La familia confirmó que murió en el hospital San Juan de Dios, en donde permanecía internado desde hacía meses a causa de una grave enfermedad.

“Con profunda tristeza despedimos a Néstor Bru, papá de Miguel y compañero de toda la vida de Rosa. Junto a su familia, peleó para que se haga justicia por la desaparición de Miguel y encontrar sus restos. Te vamos a extrañar siempre Néstor, no vamos a bajar los brazos y seguiremos la lucha con tu familia para encontrar a Miguel. Buen viaje Néstor, amigo querido”, expresaron desde la Asociación Miguel Bru.

Junto a su esposa Rosa Schonfeld, Bru emprendió un 17 de agosto de 1993 la dolorosa tarea de encontrar a su hijo. Aquella jornada, Miguel se encontraba visitando la localidad de Bavio cuando fue raptado y luego conducido a la Ciudad. Desde aquel día, tanto Néstor como Rosa jamás volvieron a ver a su hijo.

Así, ambos golpearon puertas de juzgados y acudieron a decenas de audiencias para que la desaparición de su hijo se pudiera esclarecer. La búsqueda de Miguel se convirtió en la prioridad número uno de la familia.

“Pese al gran esfuerzo que hizo durante tantos años, Néstor no pudo ver concretado su mayor anhelo que era encontrar a Miguel. Los últimos días, antes de su muerte, el estuvo soñando mucho con su hijo. Me contó que lo había saludado y que se habían dado un abrazo e incluso hasta que le pareció haberlo visto corriendo por la calle”, dijo Rosa Schonfeld, en diálogo con EL DIA.

“Hoy, los dos están juntos. Pero es muy triste saber que mi esposo se fue sin despedir a su hijo”, expresó con dolor Schonfeld.

EL CASO

Las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia de la Novena permitieron establecer que Miguel fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez por un preso mientras era torturado.

Con el correr de los años, la justicia estableció que Miguel Bru desapareció luego de denunciar a efectivos de dicha dependencia por un allanamiento ilegal que había acontecido en su casa. Se supo luego que tras esa presentación, el joven comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara esa acusación.

En 1999, en un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien falleció en la cárcel; y el sargento Justo López, por el homicidio y desaparición; mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Cerecetto.

Justo López, el único condenado en la causa que tendría el dato del lugar en el que fue enterrado Miguel, fue beneficiado en 2014 con la figura de libertad condicional. Pero en el año 2017, López volvió a ser detenido y en ese marco Rosa Schonfeld de Bru expresó que “no le molestaba que estuviera en libertad” pero “siempre y cuando colaborara con la causa” y “revelara el lugar donde se deshicieron de Miguel”.

“Yo pienso en una libertad extraordinaria, que implique que ni si quiera se tenga que presentar al patronato de liberados. Que se dé por cumplido. Hoy por hoy no me importa más nada. Los años me han pasado por encima. Tengo miedo a faltar y que los hermanos no continúen con la lucha” expuso a este diario en aquel entonces.

Actualmente, el Gobierno bonaerense ofrece una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien aporte un dato que permita encontrar su cuerpo, pero esto tampoco ha dado resultados.

Su familia continúa exigiendo la aparición del cuerpo, que a pesar de los más de 50 rastrillajes realizados en La Plata y localidades aledañas, no pudo ser encontrado. Entre los 50 operativos figura uno que se realizó en la comisaría novena, en 2017. En el lugar, efectivos de Gendarmería realizaron un rastrillaje con georradares. El resultado del operativo resultó negativo.