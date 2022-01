Provincia: los contagios subieron 2.100% en 7 semanas y admiten que no evalúan restricciones

En medio de la ola de contagios de coronavirus que marcó ayer un nuevo récord en el país con 81 mil nuevos casos positivos, en la Provincia admiten que no se evalúan restricciones. Así lo confesó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia de prensa que brindó esta mañana en el Golf Club de Villa Gesell, donde dio detalles de la situación epidemiológica.

“En tanto no crezca el nivel de internaciones, no habrá restricciones. Y no estamos viendo un aumento de las internaciones”, sostuvo, al tiempo que recalcó que “no hay ninguna medida en carpeta”. En ese sentido manifestó que “las medidas restrictivas las tienen que hacer los contactos estrecho o quienes sean positivos”.

“El ascenso que vemos en esta tercera ola ha logrado que en siete semanas tengamos un 2100% de aumento de casos, cuando en la segunda ola tuvimos en ocho semanas una suba de 400%”, sostuvo Kreplak, quien luego dijo que “la velocidad es tremendamente superior”.

Cabe destacar que los últimos datos que aportó la Provincia es que se registraron 29.485 nuevos contagios, y en ese sentido el funcionario hizo hincapié en dos factores que influyeron para que se disparen los casos. Uno de ellos es la “circulación muy importante” de la cepa ómicron, y la otra apuntó al movimiento turístico ya que se está viviendo “uno de los veranos más importantes que se registra en la historia del país”.

“Tenemos casi 30.000 casos, pero 367 internados”, brindó como dato el ministro para dar cuenta que pese a la gran cantidad de contagios, el sistema sanitario no corre riesgo de colapso ya que si bien la nueva variante es más contagiosa, también es cierto que es menos letal y provoca, en la mayoría de los infectados, síntomas leves, parecidos a los de la gripe.