El Lobo busca sus “nuevos” refuerzos en listas “viejas”

No hubo caras nuevas en la mañana de ayer en Abasto, y en cambio se dieron ausencias. Néstor Gorosito junto a sus colaboradores buscan ir armando el plantel pero todavía no tienen el zaguero central (se está detrás de Alejandro Donatti que no seguirá en San Lorenzo), ni el volante (interesa el pibe Agustín Cardozo, de Tigre), ni el delantero (se hicieron llamados por Milton Giménez que dejó Central Córdoba y volvió a Atlanta). Es momento de ir definiendo las charlas iniciadas, pero esto por ahora desde la Sede albiazul no sucede, y se viene el viaje a Mar del Plata el próximo sábado.

Por eso algunos han comenzado a “desempolvar” viejas listas de refuerzos, y se están llamando a jugadores que se buscaron por ejemplo, en febrero de 2021.

Allí, en tiempos de la dupla integrada por Leandro Martini y Mariano Messera figuraban Guillermo Fratta, Rodrigo Holgado y Jorge Benítez. Pues bien, Fratta y Holgado llegaron meses más tarde, es decir, en el siguiente mercado; hoy están en el Lobo y el actual entrenador busca recuperarlos físicamente y futbolísticamente.

Pero de aquella “vieja” lista de refuerzos de febrero 2021 aún quedaba el nombre de Benítez. Se trata de un delantero paraguayo que no viene teniendo buenos números en sus últimos equipos.

El Conejo Benítez de 29 años, en la última temporada jugó en La Serena de Chile (20 partidos, 6 goles), y desde calle 4 se hicieron llamados por él. Es más, se adelantaron tanto las charlas que todo podría quedar cerrado en estas horas y Benítez transformarse en el primer refuerzo albiazul.

Pero esto no hizo más que enojar al hincha Tripero, que por las redes sociales hizo saber su descontento con la llegada del Conejo.

Más allá de lo de Benítez, también hay un nombre por el que se continúa hablando. Y se trata de otro paraguayo, Ramón Sosa, de Olimpia.

Este habilidoso volante de 22 años le interesa mucho a Pipo Gorosito, y por ello las tratativas siguen adelante.

Ya pasó un día de pretemporada y el cuerpo técnico apuesta a la llegada en breve de los refuerzos para que puedan cumplir la mayor parte posible del trabajo en La Felíz.

Un zaguero central, un volante y un delantero (o dos), siguen siendo prioridades para Gorosito que por ahora solo tiene bajas, ausencias e incertidumbre.