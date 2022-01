Sigue el éxodo: tras Rial, Doman y Novaresio, América perdió a Mammón y a ¿Lussich y Pallares?

El 2021 será un año para el olvido para América TV que, además de haber quedado cuarto en el rating del año, superado por El Nueve, perdió a varias de sus figuras y a su histórica gerenta de programación, además de haber quedado envuelto en medio de polémicas y escándalos varios. Pero, a pesar de haber dado vuelta la página, siguen las malas para la señal que sigue sumando alejamientos, como el de Jey Mammón -que se irá a Telefé-, a quien podría sumarse Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, tentados para mudarse a El Trece.

El golpe más duro de la señal fue en abril con la muerte, lamentable, de una de sus principales estrellas: Mauro Viale. El periodista moría por consecuencias derivadas del coronavirus y dejaba vacío no sólo su espacio en América sino también en A24, del mismo grupo. Viale era uno de los referentes del canal y una de las figuras más difíciles de reemplazar.

En abril, su otra figura icónica, Jorge Rial, comenzaba a todo trapo una nueva apuesta en la pantalla donde había conducido, durante veinte años, quizás el mayor éxito de la señal: “Intrusos en el espectáculo”. Sin embargo, el público le dio la espalda a su propuesta de actualidad política y otras yerbas y “TV Nostra”, como se llamó, duró menos de un mes. El final del programa significó, además, la salida de Rial de “su casa”, como había definido al canal, una salida que se dio por la puerta chica y entre chicanas de parte del periodista que se volcó otra vez a la radio.

Otro que abandonó el canal, para enfrentarse a nuevos desafíos profesionales lejos de los medios, fue Fabián Doman. El periodista estaba al frente de “Intratables” y dio un paso al costado en julio para asumir un cargo comunicacional en Edenor en el que duró poco pues, semanas atrás, anunció su renuncia para dedicar su tiempo completo a un nuevo proyecto: su intención de ganar la presidencia en Independiente.

A mediados de diciembre otro que anunció su salida fue Luis Novaresio. Tras una década de trabajo en el grupo, entre América, A24 y La Red, el periodista decidió desvincularse.

“Aprendí un montón, esto fue de verdad una escuela. La tele es un trabajo coral, de grupo. El que se cree que por estar delante de cámara tiene una responsabilidad mayor, se equivoca y se atropella contra una pared”, dijo, al momento de contar la novedad, y reveló a qué se dedicará en este 2022: “Me retiro porque voy a escribir, pero voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones, uno puede contarlas pero no puede explicarlas. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular”.

Antes de Novaresio se fue Liliana Parodi, histórica gerenta de programación de América de los últimos 30 años. Una salida que se dio en el marco del escándalo con Antonio Laje, otra de las grandes figuras de la señal, y quien fue denunciado por varias de sus ex compañeras por diferentes situaciones de maltrato laboral. A pesar de que consultada por los motivos de su salida dijo que lo de Laje “no tuvo que ver”, fue Jorge Rial quien le puso nafta al fuego con apenas una palabra: “Cayó”.

Semanas atrás, el periodista había provocado gran cantidad de insultos y críticas en las redes al mofarse por la salida de Novaresio y la posible ida de Fantino. Tras publicar un enlace con una nota que hacía mención a esta versión, ironizó: “El último que apague la luz. Igual, Edenor no se las va a cobrar”, escribió en un claro guiño a la compra de la empresa por parte de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Y con un nuevo año, y con 360 oportunidades para tratar de revertir el mal trago de la temporada pasada, América vuelve a sufrir otro golpe. Aunque hace tiempo que corre el rumor, ayer se confirmó que Jey Mammón se mudará a Telefé.

Mammón, tímidamente, logró algo impensado. Con su late show, que tras la salida de Rial fue mudado de horario, el joven humorista logró convertirse en una de las producciones más vistas de la señal, con una propuesta renovadora, sin vicios, que combinó invitados y desestructuradas entrevistas, además de elogiados segmentos musicales.

El humorista se despidió del canal a fines de diciembre aunque sin mencionar qué le depararía el futuro, un futuro que comenzó a revelarse ayer, en tanto, se confirmó su pase a la señal líder.

Fue el canal de las pelotitas el que, a través de sus redes sociales, compartió un video institucional sobre las figuras que serán parte de este 2022 entre las que se encuentra Jey, quien, tras recibir la bienvenida en las redes oficiales de la señal, aseguró: “Muchas Gracias. ¡¡¡Feliz de ser parte!!! allá vamos” escribió el creador del popular personaje Estelita.

No será, sin embargo, su primera incursión en Telefé, donde había sido parte de producciones como “La Pelu”, “Tu Cara me Suena” y “La Nave de Marley”; pero será, sin dudas, una de las más importantes teniendo en cuenta el gran año que acaba de cerrar en lo laboral en América. Aún se desconoce si llevará su show nocturno o si desembarcará con algún otro formato.

Y como si todas estas pérdidas no fueran suficientes para la señal del cubito multicolor podría haber más. Cada vez corre más fuerte el rumor de que los actuales conductores de “Intrusos”, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se mudarían a El Trece, que los habría convocado para encabezar un programa matutino para reemplazar a “Los Ángeles de la Mañana”. Si bien los periodistas no hicieron mención sobre esta versión, y acaban de comenzar una nueva temporada del ciclo chimentero, fue Marina Calabró quien confirmó que el pase es un hecho y que América busca, a contrarreloj, un reemplazo para esta exitosa dupla.