Una estrategia oficial que causó diferencias en Juntos por el Cambio

El Gobierno avanzó ayer en su estrategia de involucrar a la oposición en el acuerdo que intenta cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda tomada por la gestión anterior. Para eso, convocó a los gobernadores de Juntos -la mayoría radicales- a una reunión técnica con el ministro de Economía, Martín Guzmán. En principio, la convocatoria fue rechazada por los mandatarios pero finalmente accedieron a enviar emisarios al encuentro, que se concretó ayer a la tarde en el Museo del Bicentenario.

Guzmán detalló allí lo que viene dificultando o demorando las negociaciones con el organismo. Básicamente la cuestión fiscal, el grado de ajuste del gasto -que involucra a las provincias- y ciertos tiempos y condiciones.

Para ablandar la dureza inicial con la reunión, el oficialismo encontró un interlocutor en el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que además es el presidente del radicalismo a nivel nacional. Morales asoma así como un actor que busca acercar posiciones entre la Casa Rosada y los opositores y eso generó dos lecturas inevitables.

La primera: la UCR, que gestiona tres provincias, parece explorar un giro en su vínculo con el gobierno, acaso forzado por la necesidad de mantener una buena relación financiera para asegurar administraciones sin sobresaltos. Sus socios principales en la coalición opositora, los amarillos del PRO, encarnarían una mayor dureza. El macrismo puro gobierna un sólo distrito, la Ciudad de Buenos Aires, que ayer no estuvo representada en el encuentro con Alberto Fernández y Guzmán.

La segunda: ese acercamiento, potenciado por una frase de Morales pronunciada en la mañana de ayer, enrareció el vínculo entre radicales y macristas. “Me parece que ya está, no hay que jugar a las escondidas con este tema. Esta deuda la contrajimos nosotros, durante nuestra gestión; lo menos que tenemos que hacer es ir a escuchar”, dijo el jujeño. Enseguida, una multitud de dirigentes del macrismo expresó su descontento en redes y reportajes varios bajo el argumento de que solucionar el tema de los vencimientos le corresponde a quien gestiona actualmente el Estado, que cuando era oposición -dijeron- no colaboró en nada con el entonces oficialismo.

A Morales le cayeron por esa frase, si se quiere, culposa pero, en rigor, había rechazado la convocatoria inicial. “Parecía más un montaje político que una reunión institucional para tratar el tema de la deuda”, dijo en el mismo reportaje. Trascendió que fue por pedido del Presidente que los mandatarios radicales accedieron a enviar representantes al cónclave -una forma de no vaciar el encuentro- y ahora se habla de una posible reunión cara a cara con ellos en un par de semanas junto a los jefes legislativos nacionales de Juntos.

Está claro que el gobierno no quiere repetir la foto de hace dos semanas, cuando el Congreso rechazó el Presupuesto 2022 y evidenció así la soledad política del oficialismo en temas de alta sensibilidad. Ayer, la Rosada no tuvo la foto con los gobernadores por la deuda del FMI pero sí pudo “vender” un cierto camino inicial de diálogo político. Un dato: no todos los mandatarios peronistas fueron en persona; como sus colegas de Juntos muchos también mandaron representantes aunque se descuenta que el apoyo de ellos a lo que haga Guzmán en Washington será unánime.

Lo dicho: Morales envió como su delegado al vicegobernador, Carlos Haquin; el correntino Gustavo Valdéz, por su parte, mandó al suyo, Gustavo Canteros. Y el mendocino Rodolfo Suárez a su ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Una visión extendida ayer en la política es que la postura dialoguista de Morales, compartida por Valdéz y Suárez, está muy vinculada a la necesidad de mantener una relación relativamente potable con el gobierno central por la necesidad constante de las provincias de asegurarse financiamiento genuino todo el año, sea por los mecanismos automáticos legales como por las partidas más discrecionales, que siempre estás vinculadas a las relaciones políticas cordiales. Un déficit de un país que se supone es federal y que termina, siempre, supeditado a ciertos vicios del unitarismo financiero y político.

El caso de Horacio Rodríguez Larreta asoma diferente. Como Morales, pretende convertirse en el líder de la coalición opositora y en candidato presidencial en 2023. Pero se alinea a la postura institucional del PRO respecto a que todo lo relacionado con el acuerdo con el FMI debe discutirse en el ámbito del Congreso Nacional para evitar lo que denominan intramuros como “el abrazo del oso”. O sea: el miedo a quedar pegados con el eventual y casi inevitable ajuste de la economía que supone acordar con el organismo internacional.

En el caso de Larreta, además, la relación con la Casa Rosada está rota desde que el gobierno nacional le sacó unilateralmente varios puntos de coparticipación federal a la CABA y se los dio a la Provincia de Buenos Aires para que el gobernador Axel Kicillof, niño mimado del kirchnerismo, pudiera financiar aumentos salariales a su policía provincial. He ahí otra diferencia con el radical Morales, que no se ha quejado de haber sido desfinanciado.

