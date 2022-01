Siguen apareciendo alacranes: se suman casos en Barrio Aeropuerto y hay preocupación

La aparición de alacranes en distintos barrios platenses no se detiene. En los últimos días fueron varias las denuncias recibidas al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) en las que vecinos aseguran haberlos encontrado en sus domicilios, además de expresar su preocupación.

En este caso, hoy lo padecieron en 619 entre 6 bis y 7, Barrio Frisón. Según le contó a este diario Marcelo Rodas, encontró al alacrán dentro de su casa: "Llamé al 147 pero no me dieron ninguna respuesta". En ese sentido sostuvo que "no sabemos si es peligroso o no". También hallaron uno en 610 y 18 bis en las últimas horas.

Lo cierto es que con la llegada de las altas temperaturas, los vecinos ponen de manifiesto su preocupación por la presencia de estos temibles arácnidos. Días atrás advirtieron una situación similar en una vivienda de 135 entre 50 y 52, en Los Hornos. La mujer aseguró que en el transcurso de la tarde del sábado, mientras asediaba el calor, se topó en su casa con un ejemplar y que no dudaron en atraparlo para evitar cualquier amenaza de picadura.

No es la primera vez que aparecen escorpiones en el lugar, según relató la mujer. "El año pasado encontramos seis y este es el primer que se nos aparece en este verano", señaló. "Ya se han hecho numerosos reclamos a la Municipalidad por este problema. Esperemos que lo atiendan de una buena vez", afirmó.

Cabe remarcar que las inmediaciones de los talleres ferroviarios de Los Hornos es uno de los sectores desde donde se ha registrado la mayor cantidad de reclamo por presencia de alacranes. En tanto, desde el Cepave se informó que si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura. Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar peligrosas.

En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear. Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.