El Covid sigue rompiendo récords en La Plata: 1.625 nuevos casos y la positividad supera el 50%

El Covid en La Plata no da respiro y la curva de contagios sigue en ascenso sostenido, en sintonía con lo que ocurre en el país, donde ayer se registró otro pico histórico nuevos casos. Según el último reporte de la Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires, en las últimas 24 horas nuestra ciudad sumó 1.625 vecinos contagiados, mientras no aflojan las colas en los centros de hisopados. De esta forma, se siguen rompiendo las barreras máximas de la pandemia también en la Ciudad.

Con esos números, las estadísticas indican que son 6.824 los casos activos y los analistas aseguran que desde hace un mes que se vienen duplicando los contagios semana a semana, pese a que la gran mayoría no reviste gravedad, por lo que los hospitales no se ven desbordados. También, lentamente, va creciendo la positividad (ayer se hicieron 3.146 testeos) ya que se ubica en el 51,7%, según los últimos datos oficiales. Es decir que cada dos personas que se testean, una da positivo de coronavirus. Por otro lado, ayer no se reportaron víctimas fatales, donde en los últimos días se habían sumado 6.

Desde que arrancó la pandemia, en La Plata suman 96.094 los contagiados, 86.788 los recuperados y 2.482 los fallecidos. En tanto que se realizaron 291.941 testeos.

Cabe destacar que a nivel nacional ayer se reportaron otras 40 muertes y 109.608 nuevos contagios, con lo que suman 117.386 los fallecidos registrados oficialmente y 6.025.303 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.572 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,5% en el país y del 38,7% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Del total de contagiados, 5.427.191 recibieron el alta y 480.726 son casos confirmados activos. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 78.249.972, de los cuales 38.419.616 recibieron una dosis, 33.183.005 las dos, 2.687.869 una adicional y 3.959.482 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 96.460.351. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 195.008 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 28.841.649 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.