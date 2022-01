La cuadra del terror: violenta entradera a plena luz del día

La cuadra de 59, entre 25 y 26, volvió a convertirse ayer en escenario del delito. A la larga lista de robos de ruedas, escruches y arrebatos de motochorros, se sumó una entradera que sufrió una familia a plena luz del día, justo en el momento en el que se disponían a almorzar.

La víctima, que pidió mantener su identidad a resguardo por temor a represalias, revivió “los eternos diez minutos” que transitó junto a su familia el pasado jueves, alrededor de las 13, cuando tres individuos encapuchados y armados ingresaron a su casa.

“No forzaron la cerradura. No hubo palanca ni golpes. Yo estaba trabajando y de pronto escuché el sonido de la cerradura. A los pocos segundos tenía a dos tipos apuntándome a la cabeza y exigiendo que me quedara quieto y callado. ‘Somos profesionales. Nada malo te va a pasar si colaboras con nosotros”, me dijo uno de los que dirigía. Me preguntaron si había alguien más en la casa y les dije que estaban mi mujer y mis hijos. Subieron a las habitaciones y obligaron a todos a tirarse al piso”, recordó.

La feroz secuencia continuó con una tensa escena en la que los ladrones comenzaron a exigir al dueño de casa que entregara alhajas y dinero. “‘Sabemos que en esta casa hay mucha plata. Largá dónde la tenés. Ya perdiste, te entregaron’, fue lo que me repitieron una y otra vez. Con mi familia, lejos estamos de eso. Soy un profesional que trabaja todos los días. ‘No tengo nada de lo que me están pidiendo’, les dije varias veces”, sostuvo el hombre.

Según proyecta la víctima, el interrogatorio pudo haberse extendido aún más en el tiempo de no haber sido por la activación de una alarma vecinal. “No se fueron de inmediato. Desde que sonó la sirena hasta que se fueron pasaron como cinco minutos. Parecía que estaban jugando con el tiempo, que tenían calculado en cuántos minutos podía llegar la policía”, precisó.

Así, decididos a no irse con las manos vacías, los ladrones realizaron una rápida recorrida por la casa y tomaron varios objetos de valor y el dinero que el propietario tenía en su billetera. Luego, abandonaron la casa y a los pocos minutos llegó un patrullero.

“Se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Arrasaron, se podría decir. Anteojos, celulares, billeteras y hasta un protector solar. Insólito. Me afecta el dinero que se llevaron porque era parte del presupuesto que uno tiene para el mes”, precisó. Con respecto al robo, el damnificado precisó que descarta por completo que alguien de su entorno lo haya podido entregar. “Estoy convencido de que usaron una ganzúa para entrar. No creo que haya algo raro detrás de este robo. Para mi fue algo al voleo, como viene pasando desde algunos meses acá en la cuadra”, evaluó.

Se enteró horas más tarde que un vecino fue quien activó la alarma vecinal luego de advertir que los tres encapuchados se estaban metiendo en su casa. “Todos estamos muy preocupados porque están ocurriendo robos desde hace varias semanas. En la cuadra, a siete autos les sacaron las ruedas. Y mi vecina de enfrente tuvo que tapiar el frente de su casa porque la desvalijaron”, destacó.

La damnificada de ese episodio relató que el robo ocurrió hace poco más de un mes cuando decidió hacer una salida gastronómica.

“Recuerdo que estaba almorzando y recibí un llamado de un vecino. ‘Tu casa está abierta. La puerta está rota. Parece que entraron ladrones’, me dijo. Se me pasó el hambre. Estaba a unas pocas cuadras así que me vine a ver qué pasaba”, recordó.

“Todavía me estoy recuperando. Fue un golpe muy duro. Se llevaron dinero, televisores, la computadora con la que trabajo, celulares. Y además de todo lo que perdí tuve que ponerme en gastos. Después de lo que sucedió, ya no era seguro seguir viviendo así. Tuve que contratar a una persona que se encargó de colocarme rejas”, precisó.

“LADRONES ADAPTADOS”

Según los vecinos, la lista de delitos que acontecen en esta cuadra no se agota. Además de las entraderas, escruches y robos de autopartes siempre están a la orden del día los arrebatos a las personas que caminan por la vereda.

“Debés en cuando se escuchan gritos como ‘¡Ayuda!’ o ‘Me están robando’. Qué puede hacer uno. Salir y enfrentarse con el ladrón no es una opción. Y si querés ayudar corrés el riesgo de que sea una emboscada y se metan en tu casa. No queda otra que llamar a la policía”, explicó un frentista.

Al respecto, vecinos de la cuadra precisaron que ante una seguidilla de robos que tuvo lugar a mitad del año pasado decidieron organizarse. En este sentido destacaron que si bien venían siendo efectivas las distintas iniciativas vecinales que habían encarado para repeler el delito (reuniones con autoridades, grupos de WhatsApp y las instalaciones de cámaras y alarmas), en las últimas semanas los ladrones vienen demostrando que se han adaptado a los nuevos escenarios.

Así, quienes residen en la zona coinciden en que una sirena sonando o la posibilidad de quedar filmados ya dejó de representar un freno para los hampones que avanzan decididos sobre las viviendas y comercios para cumplir con sus objetivos sin importar con lo que se puedan encontrar.

“No sabemos cuál es el próximo paso que debemos dar para que la delincuencia retroceda. Sin dudas, armarnos no es una opción. Ojalá los encargados de nuestra seguridad tomen nota de lo que está pasando en el barrio y tomen medidas que le pongan fin a este calvario que estamos viviendo. No podemos vivir así, con tanto miedo”, apuntó una de las frentistas que dialogó con este diario.

