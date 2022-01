Nahir Galarza acusó a su papá por el crimen de Fernando Pastorizzo

Una revelación sorprendente salió desde la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, donde Nahir Galarza (23) cumple condena perpetua por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo (21) ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú. “Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, escribió en una nota de puño y letra, acompañado de su nombre completo, firma y número de documento.

En las últimas semanas Galarza, que es la mujer más joven en haber sido sentenciada a perpetua en Argentina, convocó en repetidas ocasiones a su defensora para comunicarle algo “urgente”. Según fuentes del entorno, la joven le dijo: “Necesito verte, estoy desesperada. Es urgente”. La letrada debió viajar con premura el jueves pasado, pero nunca se imaginó lo que iría a escuchar. La confesión fue brutal. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”, le espetó.

La noticia de la confidencia se conoció enseguida y causó conmoción entre los familiares de la reclusa y también de la víctima. Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando, fue quien habló y dio una respuesta contundente: “No me prendo a juegos mediáticos”. Es que, para él, la palabra de la asesina de su hijo no es creíble.

Mientras tanto, Hermida Leyenda no perdió tiempo y se presentó ayer mismo en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná para denunciar a Marcelo Mariano Galarza. Además, acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, al abogado Marcelo Reborsio (el primero que defendió a Nahir), y al tío paterno de la joven por presunto abuso sexual cuando ésta era menor.

UN ANTECEDENTE

Los fiscales de la causa tienen en su poder las denuncias. Por su parte, la abogada apuntó que “no se pueden dar nombres por cuestiones de seguridad”. Y agregó: “Esto es muy delicado y puede marcar un gran giro en la causa”, algo que definirá la Justicia.

Durante una entrevista que la conductora Mariana Fabbiani le realizó en marzo de 2019 a Galarza, ésta deslizó la posibilidad de estar encubriendo a alguien. Esa misma hipótesis sería ampliada por Jorge Zonzini, autor de ‘El silencio de Nahir’, y quien se desempeñó como su vocero.

En aquel diálogo, la condenada aseguró que haría “cualquier cosa” para proteger a su padre, quien es policía. En un segmento de la nota, Fabbiani le preguntó si ella se había “autoincriminado” para protegerlo. La respuesta fue una evasiva que dejó varios interrogantes. “Y la verdad es que yo por mi papá haría cualquier cosa”, sostuvo. Luego la presentadora retrucó, “¿inclusive tener que soportar una perpetua?”. Galarza pensó por unos segundos y replicó “sí”.

Como se mencionó, Zonzini, quien hacía las veces de voz “oficial” de la joven, se mantuvo en esa línea y remarcó que “yo estaba convencido de que en algún momento Nahir iba a hablar. Me encontré con una chica sin la estructura intelectual que se le adjudicaba, intelectualmente estaba detenida en los 9 años por un abuso sexual intrafamiliar”.

Asimismo, indicó que “en su momento vi cosas raras y abandoné la función de vocero”, al tiempo que añadió que el libro “es el Lado B que la gente no quería escuchar sobre el caso. Hace meses se divorciaron los padres y la pericia de los celulares la hizo alguien que no tenía la formación para ello”.

En tanto, resaltó que “el caso de Nahir Galarza es el caso más emblemático de la región de condena en tiempo récord a prisión perpetua a sus 19 años. No tenía antecedentes penales, pero recibió una pena menor a un genocida como Videla”.

“El silencio de Nahir Galarza se debe, fundamentalmente, a un acto de amor para cubrir a terceros. Yo no entendía por qué la obligaron a que vaya y se delate, y cuando fui la primera vez a la cárcel, le pregunté por qué se inculpó. Y me dijo: ‘Yo no quería, a mí me obligaron’.”, había dicho Zonzini tiempo atrás.

El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5:10 y 5:15, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo. Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera “accidental”.