Una victoria para soñar y sacar boleto internacional

Fue, tal vez, la tarde más difícil del campeonato. No, no era el rival. Tampoco un flojo nivel del equipo de Gorosito. A todo Gimnasia le dura el dolor de una muerte injusta y evitable. Nadie que estuvo en el Bosque puede aún quitarse de encima la sensación de asfixia, que todo ruido parezca un postazo de goma, la sensación de ser prisionero en propia casa. Muchos hinchas bloquearon el partido, no esperaron con la misma ansiedad el habitual “Hoy juega el Lobo”. Pipo y los jugadores debieron afrontar el enorme desafío de enfocarse en las necesidades del equipo, en esa Sudamericana que ayer se aseguró al sacarle más de 9 puntos a Sarmiento (el torneo liberará un cupo más para las copas), en esa Libertadores por la que hay que pelear cada punto. Por qué no que los astros queden alineados por una vez y terminar peleando hasta el final...

Ante esos desafíos, el plantel aprobó con creces. Salió a plantarse con autoridad en una cancha siempre hostil, encontró temprano la ventaja con el gol de Eric Ramírez y liquidó el pleito antes del minutos con un remate de Brahian Alemán, la figura de la tarde en el Florencio Sola. El segundo tiempo estuvo de más, gracias al enorme nivel de Rodrigo Rey que le atajó un penal a Ramiro Enrique y no le permitió meterse en partido a un equipo local desesperado y sin brújula. Fue una enorme prueba de caracter de los jugadores, que sacaron adelante el partido que tenáin que ganar para permitirse seguir con los sueños al alcance de las amnos.

En un partido con escaso marco por la floja campaña del local, Banfield fue más ambicioso en el inicio. Un muy buen tiro libre ejecutado por Mauricio Cuero, a los 6 minutos, fue el primer toque de atención para el arco de Rodrigo Rey. Con buena fuerza, el remate del colombiano pasó pegado al caño derecho del arco tripero.

Sin embargo, llegó enseguida la apertura del marcador para el Lobo. Eric Ramírez peleó y ganó una pelota ante una mala salida de Mago, alargo a Benjamín Domínguez y el pibe avanzó y devolvió el balón al medio para que Eric Ramírez, cayéndose, con un toque lejos de las manos de Cambeses pusiera el 1 a 0 para el Tripero. Así, a los 8 minutos llegó la apertura del marcador para el Lobo.

El triunfo le aseguró un pasaje, de mínima, a la Copa Sudamericana. Pero irá por más

El partido entonces se hizo de ida y vuelta. Tras una buena combinación, llegó Guillermo Enrique vacío a la puerta del área y su remate salió al corner después de dar en un defensor “verde”. En la contra, Leonardo Morales adivinó e interceptó el pase hacia el medio de Cuero que iba a dejar a Chávez solo con el arquero. Y después, a Soldano se le fue cerca tras un pase de Alemán. Intenso y con el centro del campo como zona de tránsito fueron esos primeros 20 minutos de juego.

Gimnasia, con un mejor manejo de la pelota, llevó el control de las acciones desde la presencia de Cardozo y Alemán en el medio. Benjamín Dominguez por derecha y el paraguayo Sosa por el sector opuesto fueron un constante problema sin solución para la defensa local. Más allá de ese predominio, Luciano Abecasis con un remate desde la puerta del área avisó que Gimnasia no podría relajarse.

Cuando el partido parecía caer en un pozo aunque siempre desde el dominio albiazul, llegó el segundo para el Lobo. Brahian Alemán capturó un rebote de un propio remate e ingresando por izquierda sacó un disparo bajo y cruzado que se metió contra el poste izquierdo de Cambeses. Fue un desahogo para el capitán que había recibido silbidos como latigazos ante Tigre y demostró una vez más que le aporta soluciones al equipo, con su décimo gol del año.

Explotó el banco tripero. Explotó la tribuna local. “Que se vayan todos/que no quede ni uno solo” fue el canto de guerra, preludio de la silbatos que despidió al Taladro. El Lobo se fue al descanso no sólo ganador, sino dueño del partido. Una alegría en medio de toda la tristeza.

El segundo tiempo se inició en la misma línea, con Gimnasia como amplio dominador de las acciones. Además del cambio de Jeremías Perales por Andrés Chávez del primer tiempo, Vella probó en el inicio de la segunda mitad con Gregorio Tanco y Alan Di Pippa por y Matías Romero y Mauricio Cuero. Más desplegado en el campo con una línea de 3/5 defensores, el Taladro se acercó en un par de ocasiones al arco albiazul.

Faltan 4 fechas (3 de local) para jugarse la ilusión. Ganar y que algún resultado ayude

Brahian Alemán, con un lindo tiro libre de zurda, estuvo cerca de marcar el tercero. Y desde una falla en el medio albiazul, Ignacio Rodríguez le rompió las manos a Rey que de todos modos evitó el descuento local.

A los 25 minutos, Pablo Echavarría no dudó en marcar penal ante una infracción de Guillermo Enrique que fue imprudente abajo contra Ignacio Rodríguez, aunque el correntino juró y perjuró que no había tocado al mediocampista de Banfield. Rodrigo Rey, con una gran atajada sobre su derecha con el brazo izquierdo firme le atajó el remate a Ramiro Enrique y mantuvo el 2 a 0. Así el arquero ratificó su gran momento y la idolatría de los hinchas que se alimenta fecha a fecha. Un atajadón del arquero tripero.

Eric Ramírez festeja su gol mientras Benjamín Domínguez se asocia al festejo. Era el 1-0 parcial / Fotobaires

A falta de pocos minutos para el final, Pipo movió el banco con los ingresos de Nery Leyes y Alexis Steimbach por Benjamín Domínguez y Ramírez. A esa altura el partido casi no tenía emociones entre la impotencia de Banfield y un Lobo que hacia rato le había bajado la persiana al partido. Apenas un cabezazo de Ramiro Enrique para sacudir la modorra sólo alterada por los hinchas locales que insultaban a jugadores y dirigentes.

Gimnasia sigue vivo. Ahora se jugará sus posibilidades, más que nunca, fecha a fecha. Faltan cuatro, tres de local (porque todo indica que seguirá jugando en el Bosque y con su gente) para jugarse la ilusión y esperar algún resultado salvador. Ayer, al menos por un rato, le ganó a la tristeza.