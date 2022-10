En Madrid, Lali Espósito festejó su cumple rodeada de amigos

Este lunes 10 de octubre, Lali Espósito cumplió 31 años. La cantante y actriz se encuentra en Madrid para darle rodaje a distintos proyectos laborales y fue en la capital española donde celebró su cumpleaños.

Así, Lali realizó un enfático pedido a quien le alcanzaba la torta. Con su característico humor, se hizo la enojada y pidió con energía: “¡Sacale el número, sacale el número!”, gritó y gesticuló mientras a su alrededor todos le festejaban la escena. La reconocida cantante fue recibiendo distintas muestras de cariño virtuales, tanto de parte de sus fans como de algunos de sus colegas y amigos famosos. Entre ellas, la que más llamó la atención sin dudas fue la de Tini Stoessel.

“La repito porque no encontré otra jaja. Feliz cumple, belleza, que seas muy feliz”, escribió la intérprete de “La Triple T” en sus stories, haciendo referencia a la foto que compartió junto a su colega, en las que se las ve abrazadas. Es que claro, esa imagen es la misma que la ex Casi Ángeles había publicado en marzo, con motivo del cumpleaños de la ex Violetta. “Feliz cumple, reina”, le había expresado Lali en esa ocasión.

Vale recordar que, durante mucho tiempo, se habló de una tensa relación entre las cantantes, pero ellas siempre insistieron en que la rivalidad había sido creada por sus fans. Todo comenzó en 2013, cuando Stoessel comenzó un noviazgo con Peter Lanzani, ex de Espósito. Y a pesar de que en aquél entonces la protagonista de Sky Rojo ya estaba en otra relación, las comparaciones resultaron inevitables. Por si fuera poco, tienen carreras muy parecidas, ya que surgieron como actrices y luego se volcaron más hacia la música, con un estilo pop similar. Pero en 2018 decidieron ponerle fin a las especulaciones sobre su supuesta enemistad.

Finalmente, y por otra parte, otra de las famosas que saludó a Lali en este día especial fue nada más ni nada menos que Eugenia La China Suárez. Ambas se conocen desde Rincón de Luz, la primera tira infantil en la que compartieron elenco, y hasta el día de hoy siguen sosteniendo su amistad. “Feliz nacimiento. Te deseo solo todo lo bueno del mundo”, le expresó la actriz junto a un video en el que se las ve actuando de pequeñas.