Ya están los ganadores del concurso de EL DIA para agasajar a mamá

En el marco del Día de la Madre que se celebra este domingo 16 de octubre, EL DIA ya sorteó los dos fantásticos premios para agasajar a mamá. Estos fueron los ganadores:

El 1er premio fue para Daniel Iglesias, suscriptor del plan Básico: un (1) combo de 6 sesiones de depilación láser, zona promo 1 de Ana Violini; un (1) voucher por un par de anteojos de sol; una (1) caja por un desayuno del Día de la Madre de Vainilla Caramelo Pastelería; un (1) voucher por $ 2500 de Madre Cepa; una (1) Tabla Yokohama de 30 piezas de Shiitake. Su mensaje fue: "Muchas felicidades Any, con todo el amor y cariño de siempre!!!"

El 2do premio se lo quedó Wanda Goldman, suscriptora del plan Básico: un (1) voucher por 2 sesiones de Body Up de Mía Forma; una (1) merienda completa para dos de Café Ivori; una (1) Cartera bandolera de MAM Cueros. Dejó este mensaje: "Feliz dia!!!! Gracias siempre!"

Cabe recordar que participaron los suscriptores activos de eldia.com , los suscriptores del diario en papel y quienes se suscribieron hasta ayer, miércoles 12 de octubre, a las 23:59hs. Como suele ocurrir, adicionalmente, fue requisito enviar un mail a sorteos@eldia.com indicando nombre completo y DNI del suscriptor y un mensaje para el destinatario del premio. Vale aclarar que los suscriptores que no enviaron el mail no participaron. Pero eso no es todo porque aquellos que se suscribieron o se encontraban actualmente suscriptos al Plan Full, tuvieron triple chance de ganar.

Así terminó un nuevo concurso con el que EL DIA premia a sus suscriptores, que tienen muchos beneficios. Por ejemplo, el Plan Full, brinda la posibilidad de tener acceso ilimitado a www.eldia.com, es decir, que se podrán leer todas las noticias sin restricciones y acceder a todos los servicios que brinda el sitio web. Por otro lado se otorga el acceso a la versión PDF de diario EL DIA, que se trata de la misma versión impresa que se vende en los kioscos amarillos y entregan los canillitas pero en la versión digital, para leerlo desde una PC de escritorio, una notebook, el celular o una tablet. Por último, se accede a los beneficios de Club El Día, donde se podrán encontrar descuentos de variados rubros, entre ellos, indumentaria, restaurantes, casas de comida, belleza y salud. En el caso de elegir el Plan Básico, que también participó de lo promoción, el mismo permite acceder a la lectura ilimitada de las notas publicadas en la web del diario.

Sin duda que se trató de premios de lujo para agasajar a mamá en su día. De esta forma, tanto nuestros suscriptores actuales como aquellos que se sumaron, tuvieron la chance de acceder al sorteo que entregó excelentes regalos.

1 - PLAN BÁSICO: Acceso ilimitado a www.eldia.com $60 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $490-/mes

2 - PLAN FULL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $90 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $590.-/mes

Las formas de pago online habilitadas son tarjeta de crédito (en este caso la renovación es automática) o débito (se debe renovar manualmente cada mes). Sino, es factible pagar en efectivo 3 meses en las oficinas del diario.

