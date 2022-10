Macri habló de "ruidos y egos" y del pedido que le hizo Juliana Awada de cara a 2023

"No, la Hechicera no quiere. Juliana no. Está de acuerdo en que sería bueno que no". Esa fue la respuesta del ex presidente Mauricio Macri cuando se lo consultó acerca de si será candidato a Presidente el próximo año. De esta forma volvió a insistir en que no se meterá en la carrera.

En una entrevista que le brindó al canal LN+, el líder del PRO habló de la interna de Juntos por el Cambio y reconoció que hay “avances” pero aclaró que aún existen “ruidos y egos” dentro del espacio. Es por ello que propuso a la oposición que “use el tiempo de comunicación para hablar de ideas, no para hablar de los competidores”.

Sobre la coalición que integra, aseguró que ve “una evolución positiva” acerca de la preparación de cara a las elecciones de 2023. “Hay una experiencia, un debate. Falta un año riquísimo, donde todos los que se han presentado sobre el tablero para ser candidatos van a seguir creciendo”, precisó el ex mandatario, aunque admitió que “hay ruidos que a los votantes no les gusta. Privilegian el individualismo, el ego que se descontrola. El ego, el ego, un agujero que se les hace a las personas...".

Luego agregó: "Les recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo maravilloso de la comunicación para hablar de sus ideas, de sus sueños, proyectos. No para hablar de los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto ahí, pierden votos. Cada vez que agreden a uno dentro de la coalición pierden votos, es tan básico".

"Tenemos que poder competir con altura diciendo 'este señor es un fenómeno, pero yo soy mejor por esto' y no descalificar al otro", manifestó Macri, al tiempo que resaltó que "tenemos que darnos una oportunidad más, por eso les digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que tenemos la responsabilidad de transmitirle a la gente que vamos a tener el coraje, la convicción de enfrentar los cambios, los privilegios de este país, las mafias y liberar a la Argentina".

Sobre la pelea de cara a las presidencial dijo que "la propuesta tiene que ser de audacia, yo voy a ayudar a esa propuesta. Si hay un candidato que quiere statu quo y otro quiere cambio, yo por más que no sea candidato voy a decir 'Creo en esta propuesta'".