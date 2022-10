Tamara Baéz explotó de bronca contra L-Gante: "Me seguís haciendo la vida imposible, basura"

Tras la separación entre L-Gante y Tamara Baéz, los conflictos se hicieron aún mayor. Ambos, padres de Jamaica, ya no comparten tiempo juntos y cada uno, "está en la suya". Lo cierto es que cuando pueden hablar, no dudan en hacerlo.

Es el caso de Tamara, que utilizó las redes sociales para expresarse ante sus seguidores y contar un poco mas de la tensa relación que hay con el cantante. Entre medio de tantas idas y vueltas, está su hija, a la que según ella, "no la va a poder ver más".

“Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas, yo sola”, exclamó. Siguiendo con sus críticas, remarcó: "“Sos un injusto, decís ‘batalla ganada’ cuando soy la madre de tu hija ¿De qué batalla hablás?”.

A su vez, aprovechó por completo su posteo, para tratar de "desenmascarar" la figura de L-Gante y no dudó en seguir castigándolo con las palabras: "Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja, acordate ‘hdp’. Me seguís haciendo la vida imposible, basura. Arreglá lo de la cuota alimentaria, que la estoy manteniendo yo sola y, ¿encima, ahora, hacés esto?”, cerró el posteo.