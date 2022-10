Dejaron helados a sus fans: qué hay detrás del abrazo entre Selena Gómez y Hailey Bieber

Selena Gómez y Hailey Bieber fueron las responsables del torbellino que se armó en las redes sociales. A quienes señalaban como las ‘enemigas’ más íntimas de Hollywood, los paparazzis las captaron saliendo de fiesta y sus fanáticos se revolucionaron.

Pasaron muchos años y muchos problemas bajo el puente tras la ruptura de la ex Disney y el cantante de “Baby”. Poco después de la separación definitiva, él se mostró públicamente -y una vez más- con Hailey Bieber, con quien finalmente se casó hace tres años.

Sin embargo, los y las fanáticas de Selena Gómez siempre acusaron a la modelo de ser la culpable de la ruptura que tanto daño le causó a su ídola. Pero ahora, todo parece ser asunto del pasado.

En las últimas semanas, Hailey Bieber habló en un podcast sobre la relación que había tenido con Selena Gómez cuando la relación con su actual esposo se hizo formal. Allí, contó que habían hablado para hacer las paces y tenían buena relación.

Pero recientemente, en las redes sociales las fotografías de ellas dos juntas dieron la indicación final de que los conflictos y dolores son cosas del pasado. La hija del actor y la ex Disney coincidieron este sábado 15 de octubre en el evento The Academy Museum Gala.

El aclamado evento que tuvo lugar en Los Ángeles fue el escenario donde Tyrell Hampton tuvo la imagen del 2022, sin lugar a dudas.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “Las fotos de Hailey y Selena me dieron mucha paz”, “Jamás pensando que íbamos a estar vivas para ver esto”, “Hailey y Selena aumentaron totalmente mis ganas de seguir existiendo”, “Ellas superaron lo que muchos de sus fans pendejos no pudieron”, se lee en la red social del pajarito.