La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá el comienzo de una nueva fecha del torneo de la Liga Profesional Argentina. Boca intentará vencer a Newells en Rosario y River hará lo propio recibiendo a Rosario Central, en la última función de Marcelo Gallardo en el estadio Monumental.. A su vez, es España, se juega el partido mas importante del año: Real Madrid recibe al Barcelona. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Aldosivi vs Talleres ESPN Premium

15:30 Newell's vs Boca TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Banfield TNT SPORTS

18:00 Godoy Cruz vs Patronato ESPN/TV PUBLICA

20:30 River vs Rosario Central ESPN Premium

SERIE A

07:30 Inter vs Salernitana STAR + / ESPN

10:00 Lazio vs Udinese ESPN 2/ STAR +

13:00 Nápoli vs Bologna ESPN 3/ STAR +

15:45 Hellas Verona vs Milan STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

10:00 Rennes vs Olympique de Lyon STAR +

15:45 PSG vs Olympique de Marsella ESPN 2/ STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Aston Villa vs Chelsea STAR +

10:00 Leeds vs Arsenal STAR + / ESPN

10:00 Manchester United vs Newcastle STAR +

10:00 Southampton vs West Ham STAR +

12:30 Liverpool vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Celta de Vigo vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:15 Real Madrid vs Barcelona DIRECTV SPORTS

13:30 Espanyol vs Real Valladolid DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:00 Real Betis vs Almería DIRECTV SPORTS

BUNDESLIGA

12:30 Union Berlín vs Borussia Dortmund ESPN 2/STAR +

14:30 Bayern Múnich vs Friburgo STAR +

LIGA ACB

07:30 Breogán vs Gran Canaria FOX SPORTS

REDUCIDO - PRIMERA NACIONAL

13:10 Octavos - Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Morón TYC SPORTS

18:05 Octavos - Almagro vs Independiente Rivadavia DIRECTV SPORTS

18:10 Octavos - Estudiantes RC vs Riestra TYC SPORTS

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

17:00 Boca vs Ñañas DIRECTV SPORTS + / 1613