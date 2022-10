El Batman solidario de La Plata le puso fecha a su retiro y ya tiene sucesor

Finalmente Batman Solidario de La Plata le puso fecha de retiro a su aporte comunitario. En una publicación que hizo en su cuenta de Facebook, que se ganó gran cantidad de comentarios, anunció cuñando colgará el traje y se lo dará a su nuevo sucesor.

"Buenos días gente de bien, raro que diga buenos días y no buenas noches no?" fue el inicio de su mensaje en las redes sociales. En el mismo continúa diciendo: "anoche, luego de enviarles el mensaje informando que a partir de hoy ya se pueden adquirir las entradas para el próximo Batiencuentro, me quedé con una sensación extraña y ésta era debido a que si bien no me permití escribirlo, evidentemente me conmovía".

Allí fue cuando hizo el anuncio de su despedida: "Será mi último Batiencuentro que viviré por completo dentro del traje, ya que en el del mes de abril, cuando se cumplan los 10 años de estar dentro del mismo, a mitad de la noche aprovecharé para cedérselo al flamante Batman que me sucederá". De esta forma, dijo que "siento que comienzo a despedirme, aunque no del todo porque pasaré a ser un Robin más, y así colaboraré para que esto tan hermoso que hemos logrado siga dando frutos".

En el posteo que hizo el héroe anónimo dijo que "comienza el tiempo en donde luego de recibir a lo largo de estos casi 10 años tantos GRACIAS, ahora sea yo el que lo haga. Gracias Batman por todo y cada una de las vivencias que me permitiste disfrutar y por sobre todo hacerme mejor persona". Para cerrar escribió: "Gracias a ustedes por estar siempre y en este caso por permitirme ahora a mi, agradecer Batman". El mensaje fue firmado, como de costumbre, con el ya tradicional "Batiabrazo afectuoso. Bruno Díaz".

Cabe destacar que la noche anterior había escrito el siguiente mensaje:

"Buenas noches gente de bien, luego de regresar de la visita semanal al Hospital de Niños, les quiero informar con gran alegría, que a partir de mañana se pondrán en venta las entradas para retomar los tan esperados Batiencuentros. El próximo se realizará el día 26 de noviembre en el Colegio Castañeda y será una noche como las que cada batiencuentro propone, llena de alegría, emoción y en donde solo se respira solidaridad. Como es costumbre, con el valor de la entrada ($1200) estará incluido una picada, empanadas, pizza libre, show, baile, café y mesa de dulces. El único lugar de venta será a partir de mañana la Joyería Cosoli de 15 esquina 66, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18hs. Los menores de 10 años no pagarán entrada, pero deberán estar en la falda de sus padres o en la mesa destinada a los niños, ya que cada mesa contará con 10 lugares para quienes abonaron la entrada. Les envío un batiabrazo y ya les iré informando de las novedades".