Mirtha Legrand recibió a Lanata en su programa y lo incomodó con una pregunta: ¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?

En su programa de todos los sábados por la noche, la experimentada conductora de TV, Mirtha Legrand, realizó un mano a mano con el periodista Jorge Lanata, conductor de "Periodismo Para Todos" y también de medios radiales.

“Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, le consultó Mirtha a Lanata, con una sonrisa de por medio.

Una vez formulada la pregunta, el periodista toma la palabra y le contesta de forma incómoda: “Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire”. Rápidamente, ambos sonríeron y no fue mas que una "chicana".

A su vez, mirando a cámara, Lanata manifiesta:“Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo “memoriosa”. Yo ya le expliqué”. Luego, se dirigió a ella: “Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije ‘¿para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?”.

“La próxima vez que me case, te invito”, bromeó uno de los periodistas mas destacados de canal 13. Aunque la “Chiqui” no se quedó callada y dijo sobre la situación: “Yo esperaba la tarjeta y decía ‘hoy va a llegar’”.