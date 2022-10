YouTube Premium aumentará las tarifas: quejas por la suba de casi 400%

Los usuarios de YouTube Premium amanecieron este jueves con una mala noticia para sus finanzas. La plataforma de YouTube permite acceder a su contenido sin conexión a internet, descargar música y evitar las publicidad gracias a -lo que era- una tarifa accesible.

Sin embargo, la ilusión de quienes la consumen a diario terminó con la llegada de un mail que contenía malas noticias. Es que a través de esta vía de comunicación, desde YouTube Premium les informaron que habrá aumentos.

Así es que quienes utilicen esta plataforma, desde el próximo 21 de noviembre pasarán a pagar entre un 250 y un 390% de aumento. A esto, habrá que sumarle el impuesto que no está incluido en el precio final.

Nuevas tarifas

Plan básico: pasará de $119 a $390 más impuestos

Plan familiar: pasará de $179 a $699 más impuestos

Repercusiones

No pasaron más que un par de horas hasta que YouTube Premium se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde los usuarios compartieron sus quejas y reflexiones respecto a este notable aumento de la plataforma.

“YouTube Premium nos hacía un poco más felices, ahora vamos a volver a las publicidades”, “Premium pasó de $179 a $699 ¿qué les pasaba?”, “Si sos parte de mi plan familiar y no te eliminé porque me rompiste el corazón, ya no es tan de onda lo que te doy”, “Bueno familia, o agarran la pala o se terminó el Facundo generoso”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.