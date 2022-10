Un choque, una muerte adolescente y otra vez la tragedia golpea a La Plata: qué se sabe del accidente

Otra tragedia golpea a la Ciudad. En este caso por un nuevo accidente de tránsito, cuyas causas ahora son motivo de una investigación judicial.

El siniestro tuvo lugar en horas de la noche del último martes, a la altura del camino Centenario y 476 (Güemes), e involucró a una motocicleta Keller 125, guiada por un joven de 16 años, y a una camioneta Nissan Frontier roja, donde se desplazaba un empleado del máximo tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al reporte oficial, a causa del fuerte impacto, el motociclista salió despedido de su rodado y quedó tendido en medio de la cinta asfáltica.

Fue un médico de un equipo de emergencias del SAME que constató su deceso, pocos minutos más tarde.

En tanto, se supo que el otro conductor resultó ileso.

La causa recayó en la fiscalía de Fernando Padován, que dispuso de inmediato un amplio relevamiento pericial, la autopsia y la obtención de imágenes del centro de monitoreo municipal.

Al tratarse de una esquina semaforizada y, en principio, donde habría domos públicos con capacidad de captar el evento dañoso, el trabajo técnico será clave para determinar la mecánica del incidente y definir sus eventuales responsabilidades penales.

Si bien no hay nada confirmado, las hipótesis iniciales apuntan a que uno de los dos partícipes del choque tuvo un obrar antirreglamentario o imprudente.

La víctima fatal fue identificada como Tomás Franco López Fedyna, que se domiciliaba en la zona y por quien hubo muchos mensajes en las redes sociales.

Se trató de posteos cargados de dolor, donde lo recordaron con mucho afecto.

Por ejemplo, una de las amigas del joven y su pareja escribió: “Amigo, prométeme que vas a cuidarla desde arriba. Yo te juro que acá en la tierra la cuido de todo mal. Tu propósito fue cumplido en esta vida. Al menos en la vida de Mili. La hiciste feliz, plena, valorada y contenida. La hiciste brillar más de lo que ella misma brillaba con su luz”, indicó y cerró: “Te voy a llevar en mi corazón y voy a sacar a Mili, pero vos no me dejes morir. Ayudame, sola no va poder. Te prometo que va a brillar tanto como la estrella más alta del cielo, que sos vos para ella. Descansa en paz y no la dejes sola, nunca”.

“Amigo, voy a extrañar estos momentos en casa, en la plaza, en la puerta de la pana, los ‘¿qué onda amiga estás embarazada?’. Jajaja, Tomi me haces reír aunque ya no estés. Te recuerdo en una esquina sonriendo, con tu compañera y el Kevin. Faltas vos nomás. Pero sé que vas a estar siempre presente en nuestro corazón, manda fuerzas, que acá van a hacer mucha falta”, concluyó a modo de despedida otro de sus allegados.

“Siempre presente en el corazón de todas las personas que tuvimos el honor de conocerte amigo, cuidala a mi negra desde el cielo, yo la cuido desde la tierra”, escribió otra usuaria en Facebook que compartió fotos de la joven víctima. Y más tarde publicó otra dura frase: “Me duele la vida”.

Por último, otro de los posteos busca tomar conciencia de la importancia de la utilización del casco para quienes circulan en moto.

“Usen casco, den un beso antes de irse”, comienza diciendo uno de los usuarios y recuerda al joven diciendo: “Hoy se fue el Tomi, alto pibito, de corazón bien grande y de sonrisa pícara (...). Amigo estás con el Noba (el cantante fallecido en un accidente), contale que conocimos su mural”.

NÚMEROS QUE SE ACELERAN

Con esta muerte, ya son 53 las personas fallecidas en la Región de La Plata (48), Berisso (1) y Ensenada (4) en lo que va de 2022.

La estadística muestra que octubre, con siete casos, es uno de los meses con más hechos trágicos del año, solo superado por marzo y agosto, que tuvieron ocho.

En base a un registro estadístico que elabora este diario con información judicial y policial, desde el 1° de enero, cada poco más de 5 días fallece una persona en el marco de un siniestro callejero. Es un dato que preocupa y mucho. Lo mismo que la cantidad de motociclistas que han perdido la vida en comparación con el número total de víctimas: 31, número que representa un 58,49 por ciento y lo coloca por encima de la media nacional, que se ubica en los alrededores del 50 por ciento.

Se sabe que en la mayoría de los hechos la imprudencia, la negligencia o la inobservancia de los reglamentos, que son la raíz de los delitos culposos, confluyen a la hora de provocar un siniestro fatal.

Esos factores pueden darse por separado o de manera conjunta. Y si bien nadie puede descartar un infortunio, como podría ser un desperfecto mecánico, el factor humano, como se dijo, siempre es el de mayor preponderancia en esta materia.

Por eso los especialistas insisten con que la educación vial es una de las formas más efectivas de encarar la cuestión con miras a un cambio de paradigma y, según su criterio, debe hacerse desde la etapa escolar.

Semáforos que se cruzan en rojo, velocidades desmedidas, maniobras imprudentes o la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, lamentablemente siempre aparecen en medio de una tragedia de estas características.

“Hay que concientizar a la población y la mejor herramienta es la educación vial”, reafirmó un experto en accidentología.

Respecto de la incidencia de las motos en los eventos trágicos, los registros tienen un por qué. Primero la cantidad de unidades que circulan por las calles, ya que se trata de un vehículo que se caracteriza por ser más accesible y práctico en el marco de un tránsito cada vez más congestionado. Y después, los controles viales insuficientes.