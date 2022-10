“Florece la bronca”: en Barrio Jardín exigen seguridad

En Barrio Jardín florece la bronca por la inseguridad. Parece un juego de palabras, pero es la cruda realidad de una zona de la Ciudad, donde muchos aseguran que “así, ya no se puede vivir más”.

Las caras lo dicen todo. Hay gestos de preocupación y miradas que ciertamente denotan miedo.

Es que en los últimos tiempos se registraron varios episodios delictivos, algunos de ellos muy violentos, por lo que un grupo de vecinos decidió exteriorizar sus reclamos con una espontánea reunión en 115, 89 y Diagonal 690.

Una de las vecinas contó que sufrió un robo durante la mañana de ayer en su casa, donde entre otras cosas le extrajeron una copia de la llave de entrada: “Fui a hacer la denuncia, estaba en la comisaría de Ponsati, cuando un vecino me avisó que el ladrón había vuelto. Desesperada, le dije al policía que me estaba atendiendo y me respondió que agarrara el celular y llamara al 911, que él no podía hacer nada”.

La mujer siguió el relato: “No me quedó otra. Llamé al 911, se acercaron a su casa los mismos que habían venido a la mañana”, pero no hubo detenidos.

A la misma persona, hace dos meses atrás, le robaron herramientas de trabajo y materiales de construcción. Pero no fue la única damnificada, ya que todos los presentes coincidieron en un punto: “Hay mucha inseguridad, es común y viene desde hace varios años”.

“A mi me robaron el portón del garage de mi casa. Me avisaron un mes antes a la madrugada y me robaron un sábado a las 11 de la mañana. Tuve que cerrar con una pared”, contó un afectado.

Según explicaron, todas las víctimas se acercaron a la comisaría a realizar su exposición, pero “no vienen. La Policía está completamente ausente y no nos dan ninguna respuesta”.

A otro vecino le forzaron el portón de entrada en el primer robo donde “rompieron aberturas, cañerías. Hice la denuncia y a los tres días volvieron. Me robaron e hicieron un desastre. Volví a hacer la denuncia y me dijeron que tenía que esperar a los peritos, hace tres meses. Todavía los estoy esperando”.

“A mi hijo lo robaron hace tres años a la una de la tarde. Hicimos la denuncia, la Policía sabía quiénes eran y dónde estaban y no fueron a buscarlos. Me llamaban a cada rato para pedirme diferentes datos y me terminaron instando a retirar la denuncia para no molestarme más con llamados”, recordó un hombre.

Otra de las problemáticas está relacionada a la disposición del barrio: “Como esta parte no tiene numeración municipal, el año pasado a una vecina le estaban forzando el portón para entrar, llamamos a la Policía y como la dirección no aparecía en Google Maps no vinieron”.

Una práctica habitual es tener que “andar con muchísimo cuidado”, siempre encerrados y antes de salir a la calle “fijarse bien”.

Muchos de ellos están comunicados a través de grupos de la cuadra y colocaron alarma vecinal.

A metros de ahí hay un baldío: “llegan a cualquier hora para prender fuego autos como si nada y cuando llamamos, no vienen. Ya hasta los bomberos nos dicen ‘ya se va a apagar’”.

De los testimonios más dramáticos se puede extraer el de Aníbal, una persona mayor de edad a la que le ingresaron a la vivienda entre el sábado por la noche y el domingo a la madrugada para hacer destrozos: “La destruyeron, arrancaron los cables, los caños, la bomba, aberturas, griferías. Más que un robo es vandalismo extremo. Hice la denuncia y vinieron los peritos”.

De una entradera, ni noticias

Hace unos días, en 120 y 85 bis, se registró una brutal entradera, donde dos mujeres vivieron una verdadera pesadilla.

La primera fue una empleada de la dueña de casa, a quien sorprendieron en la vereda y la atacaron a culatazos.

Después, a la titular del inmueble, la amenazaron y hasta amagaron con cortarle una falange, en lo que se conoce como tarea de ablande para que cante dónde guardaba sus ahorros.

Por este hecho, pese a que hay imágenes de una cámara de seguridad que captó el paso del auto con que fugaron los delincuentes, no se tienen noticias sobre su paradero, lo que también alimenta la indignación de la gente.

“No hay prevención y tampoco profesionalismo. Es un combo perfecto, para los chorros”, se quejaron en el barrio.

EN VILLA ELVIRA, LO MISMO

En la zona denominada “Barrancas” de Villa Elvira, por 1 y 82, los robos también generan gran preocupación.

Ricardo, un habitante del sector, explicó: “Acá se han robado todas las luces. No quedo una y es una boca de lobo, que genera movimientos raros. Creemos que hasta hay venta de droga”.

“También, como esto es un loteo con muchas obras en construcción, hay saqueo de materiales permanentemente. Necesitamos patrullajes y buena iluminación”

“Hace 20 días me desenterraron las plantas del frente. De raíz las sacaron y, a los pocos días, me entraron en casa y se llevaron cosas de la obra. Caños de desagüe, un trompo, dos escaleras, hierros armados. Es terrible”, explicó otra vecina, que agregó: “Se manejan re tranquilos. No es que salen con una bolsita”.

Por último, dijeron que los basurales y la quema de pastizales es otro drama que afecta a los lugareños. Por eso piden la urgente intervención de la Municipalidad.