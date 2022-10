Cuando volar se vuelve un infierno: turbulencia feroz, pánico y heridos en el avión

Doce pasajeros resultaron heridos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Madrid que enfrentó “severas turbulencias” cuando transitaba sobre el océano Atlántico, a la altura de Brasil, y algunos de ellos debieron ser internados “en observación” en el Hospital de Ezeiza, informaron fuentes de la compañía.

Se trató del vuelo AR1133 que aterrizó en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 3.40, luego de haber despegado el martes, a las 20.21 (hora local), del aeropuerto de Barajas, en Madrid, con 271 pasajeros y 13 tripulantes.

Cuando la aeronave volaba sobre el océano Atlántico y se aprestaba a ingresar al continente a la altura de Recife, Brasil, y aún restaban más de cinco horas para su arribo a Buenos Aires, enfrentó una “turbulencia severa” que provocó un movimiento inusitado dentro de la cabina.

La empresa indicó que el cartel que pedía colocarse el cinturón de seguridad estaba encendido y se había hecho el anuncio de turbulencias. Pero varios pasajeros desmintieron esa versión y negado que estuviese prendida la luz de advertencia. Incluso algunos de ellos acompañaron su testimonio con imágenes en las que se ve todo tipo de objetos caídos en el suelo de la aeronave.

“Empezó a moverse mucho”

“Llevábamos unas siete horas de vuelo y estábamos casi todos dormidos porque a esa hora en España serían cerca de las tres. El avión empezó a moverse mucho y les digo a mis compañeros: ‘cuántas turbulencias, abrochaos’”, contó el valenciano Adrián Torres, que estaba entre los pasajeros, según indicó el diario El País. Y agregó: “Miré el cartelito a ver si estaba encendida la luz de abrocharse el cinturón y veo que no lo estaba, pero me lo iba a poner igual. Mientras lo buscaba, el avión pilla la turbulencia más grande, no sé a cuántos metros bajó de golpe y salimos disparados hacia el techo”.

“Yo tengo un pequeño moretón, pero otro compañero quedó paralizado tres minutos y otra se ha roto el tabique de la nariz”, expresó Torres.

De acuerdo a su relato, algunos médicos que viajaban en el avión atendieron a los heridos en un primer momento. “Nadie volvió a dormir y eso que quedaban otras siete horas. Tenía miedo y a cada mínimo movimiento lo pasaba mal”, añadió.

“Sólo quiero que me baje la hinchazón para que me veáis”, contó en Instagram la streamer Esperanza Borrás, más conocida en las redes como Espe. “He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí. Si, tuve las 7h el cinturón puesto y justo al quitármelo pasó, pero NO HABÍA AVISO NINGUNO”, escribió en un tuit.

La Otra versión

La tripulación, por su parte, dio una versión diferente. Según se indicó en un cable de la agencia Telam, en el momento en que se produjo la turbulencia se encontraban encendidos los carteles indicadores de cinturón de seguridad y se había realizado el anuncio correspondiente para que cada pasajero se mantuviese en su lugar. No obstante, se estableció que los pasajeros que resultaron más comprometidos y que son los que debieron ser trasladados luego al hospital no tenían colocado el cinturón de seguridad en el momento de la turbulencia, dice dicho despacho.

Y agrega que ante la situación, se solicitó al arribo a Ezeiza la intervención del servicio médico y 9 pasajeros tuvieron que ser atendidos en el mismo aeropuerto, tras lo cual fueron derivados a sus respectivos domicilios, mientras que otros 3 con diversos traumatismos aparentemente leves fueron trasladados al hospital de Ezeiza para un control más exhaustivo.

Un desparramo

La aeronave, un A330 con matrícula LV-FVH, sufrió daños internos en la cabina “por el choque de la cabeza de los pasajeros con el techo”, según reconocieron varios pasajeros. Maletas caídas, bandejas y restos de bebidas quedaron desparramados por el suelo del avión.

Hace cuatro años, el 19 de octubre de 2018, otro avión de Aerolíneas Argentinas también sufrió unas fuertes turbulencias que dejaron a 15 personas heridas.

Los 192 pasajeros del vuelo entre Miami y Buenos Aires ingresaron a una zona de turbulencias cuando volaban a 11.879 metros de altura sobre la ciudad brasileña de Río Branco, en la selva amazónica. En ese momento, la tripulación servía a los pasajeros un refrigerio, que terminó esparcido por toda la cabina.

Turbulencias en el foco

Las turbulencias se producen cuando dos masas de aire de distinta temperatura o bien de distinta velocidad chocan. Estas pueden producir movimientos bruscos en las aeronaves de acuerdo a su intensidad. Las turbulencias suelen ser habituales en determinadas regiones y épocas del año y en general los aviones son alertados de su presencia por el radar meteorológico que posee la aeronave y las evitan, aunque a veces, debido a su magnitud, no tienen más remedio que enfrentarla y tratar de superarlas de la manera menos incómoda posible para los pasajeros.

Dentro de las rutas más usuales para los argentinos, las que pasan por la Cordillera pueden tener cierta turbulencia, como también las que atraviesan la zona del Ecuador, en las rutas hacia Estados Unidos y Europa, en el norte de Brasil, en la zona del Amazonas, y sobre el Océano Atlántico.

Esto no significa que siempre habrá turbulencia. Pero puede ser algo esperable. La mayoría de las veces, el vuelo transcurre con apenas algunos momentos de muy leve turbulencia. Lo que ocurrió con este vuelo de Aerolíneas suele ser la excepción, según indican especialistas.