Caminaba por el Bosque, la atacó un perro y así le quedó la pierna

Una mujer que caminaba el lunes por las calles del Bosque afirmó que fue atacada por uno de los perros cimarrones que deambulan en la zona y sufrió una grave mordida en una pierna.

La denunciante se llama Paola, es médica veterinaria y en ese momento, en horas de la mañana, caminaba a la altura de La Gruta camino hacia su trabajo, en la Facultad de Veterinaria en las inmediaciones de Avenida 1.

De repente se le acercaron cuatro perros cimarrones y uno de ellos le dio una mordida en una pierna. "Me vinieron a atacar cuatro o cinco canes, me quedé quieta porque a ellos les atrae el movimiento, pero me mordió igual", relató.

Tras el difícil momento y en medio de dolor por la herida provocada en su pierna, la mujer concurrió a las oficinas de Zoonosis "para instalar la alerta de rabia". "Como veterinarios sabemos cómo proceder. Me dijeron que no era injerencia de ellos, pero sí lo es", afirmó.

"Me dijeron que todos los días llega gente -corredores, ciclistas, peatones- mordidos por los perros. No pasaré más por ahí", sostuvo.

"Tengo amigas que trabajan conmigo, que vienen con sus bebés. Además, pasa mucha gente caminando o corriendo", advirtió acerca de la peligrosidad de los perros que andar por el Bosque.

En cuanto a su salud, la mujer dijo que "estoy con antibióticos y analgésicos porque duele, y con desinfección". "Me di antitetánica y me tengo que dar la antirrábica, pero para eso primero tienen que llevar al perro a observación", explicó.

"Que alguien tome medidas con respecto a los perros callejeras. Es importante buscarles un hogar, dueños, que las autoridades de la Ciudad hagan proyectos en común con la Facultad. Acá hay gente predispuesta, el tema es sacar animales sueltos de los lugares público.

Los animalitos tienen que estar en una casa o en un lugar en donde puedan estar bien", reclamó.