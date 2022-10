Vandalismo con “pura maldad” en una concesionaria de Tolosa

“De pura maldad”, así definió el propietario de una concesionaria al acto de vandalismo que protagonizaron dos delincuentes en Tolosa, comercio atacado por cuarta vez en el año.

Colgándose del techo y atravesando un filoso alambre de púas, los ladrones ingresaron sólo para provocar destrozos, ya que no llegaron a sustraer elemento alguno de su interior. A pesar de ese dato, el dueño del local de Avenida 13 y 524 tuvo que afrontar un cuantioso gasto para reponer los vidrios rotos por los intrusos.

El acto de crueldad se inició exactamente a las 4.32 de la madrugada de ayer, cuando las alarmas del lugar se encendieron. Eso hizo alertar al propietario y a los encargados del sistema de seguridad privado. Para cuando los patrulleros llegaron al negocio, los delincuentes ya habían huido.

El lugar estaba completamente revuelto, con las ventanas y puertas de vidrio destrozados, manchas de sangre en el piso y en algunos objetos que manipularon los sujetos, pero no se registraron faltantes. Sin embargo, el dueño de la concesionaria aseguró que cambiar las aberturas le costó “más de 400 mil pesos”, ya que se trata de un material laminado.

Germán, la víctima directa de este hecho, y tal como se aprecia en las cámaras de seguridad que registraron el momento, relató con lujo de detalles el episodio: “Fue a las 4.32 de la mañana. Dos jóvenes entre 20 y 25 años entraron por la parte de atrás, trepando una pared que tiene un juego olímpico de púas. Después, rompieron las vidrieras y los vidrios de las puertas de la oficina. Revisaron todo pero no encontraron nada, porque fueron a buscar plata, pero no tenemos efectivo en el local”.

“A esa hora me sonó el teléfono y me avisaron los del sistema de seguridad que había dos personas en el local. Ellos mismos llamaron a la Policía, que llegó 15 minutos después, pero para ese entonces ya se habían ido”, agregó.

Cansado de ser víctima de la inseguridad, Germán manifestó: “Es de pura maldad lo que hicieron, y no es la primera vez, ya nos entraron cuatro veces. La anterior fue hace apenas 20 o 25 días. Esa noche rompieron el vidrio de la entrada con un adoquín. Eran 5 delincuentes y se llevaron una computadora. Fue un robo rápido”.

El propietario de la concesionaria también precisó que en esa oportunidad tenían los rostros cubiertos, por lo cual no pudieron ser identificados.

Sin embargo, en este último accionar delictivo, los implicados tenían sus caras al descubierto y son fácilmente reconocibles, aunque precisó Germán que ambos utilizaron guantes, por lo que sus huellas no pudieron ser recolectadas durante el trabajo de la Policía Científica.

“La sangre de los delincuentes quedó en gran parte del local, pero en nuestro país no existe todavía la identificación de personas por ADN”, detalló.

“Bronca e impotencia”

El dueño de la concesionaria se mostró molesto no sólo por los daños materiales que provocaron los jóvenes vándalos en su local, sino también por la “bronca e impotencia” que le genera el hecho de que están “violando su intimidad”.

“La zona está ‘heavy’ y siempre tomamos precauciones. Agradezco que no había nadie y que solo fueron gastos materiales, pero te queda esa bronca y ese sentir que te violan tu intimidad. Cuando me suena el teléfono a la madrugada pienso ‘seguro me entraron de nuevo’, ya no se puede vivir así”, cerró.