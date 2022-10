Tenso cruce entre dos participantes de Gran Hermano: Juan y Marcos se sacan chispas en el reality

Gran Hermano tendrá esta noche su primer eliminado de la casa, en los que estarán Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Tomas Holder. Uno de ellos, se despide de la competencia. Vale recordar que Walter Santiago, alias "Alfa", fue salvado por Martina, que obtuvo el beneficio de ser la líder de la semana, tras ser vencedora en una prueba.

A raíz de esto y de una semana muy tensa, se generaron diferentes conflictos dentro del reality, que hicieron sacar chispas entre los participantes. Entre tantas situaciones de discusión, una de ellas fue la de Marcos y Juan Reverdito, el taxista de 44 años.

Ambos son de grupos diferentes dentro de la casa y no se llevan nada bien. Todo transcurrió en el living, con los "hermanitos" en ronda bajo la consigna de relatar diferentes anécdotas que tenía cada uno. Por su parte, cuando Juan intenta hablar, Marcos se levanta y se va a buscar agua a la cocina. “Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua”, le remarcó el taxista.

Enfurecido, Marcos lo escuchó y no tardó en contestar: ¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?”. Era un ida y vuelta constante. A esto Juan no se quedó callado y le retrucó: "Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste”.

Mientras los demás participantes intentaban observar la situación y que todo esté mas calmo, la situación siguió su curso y la discusión cada vez era mas grande. “¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara", lo desafío el joven salteño, que es uno de los perfiles mas bajos de la casa.

“Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie”, lo corrigió Juan, pero Marcos se mantuvo en su postura: “Tenés 42 años, ya podrías demostrar”, lo picó. Y el taxista ahí pareció perder la paciencia: “Perfecto, el domingo te vas”.

Los corazones laten a mil, ante la primera expulsión, y todo parece indicar que ya hay grupos que se van dividendo, para formar estrategias y llegar lo mas lejos posible al final de esta edición 2022-2023.