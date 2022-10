Benjamín Rojas: El actor tripero, entre los "piropos" de la China Suárez y la crítica de Juanita Viale

Sin duda, el domingo, uno de los puntos fuertes en Almorzando con Juana Viale fue con el invitado platense Benjamín Rojas (fanático del lobo), actor y nacido en el semillero de Cris Morena que supo abrirse su propio camino. Recordemos que, Rojas formó parte del elenco de uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años, Una semana nada más, donde se lució demostrando sus dotes de comediante.

Así, en ese contexto, la China Suárez, no dudó en halagarlo y destacar su "incomparable forma de hacer reír a carcajadas a la gente" y Rojas se sorprendió con el inesperado elogio proveniente de su colega.

Pero no todos fueron halagos para el hincha de Gimnasia: La conductora, Juana Viale aprovechó para recordarle que en una oportunidad la había dejado “plantada” en otra emisión de su programa. “¡¡¡Viniste!!!”, lo recibió la conductora apenas el actor hizo su ingreso al estudio. “¿Lo vamos a decir o no?”, le preguntó Rojas. “Voy a decirlo”, lanzó ella. “Un día Juana me mandó un mensaje y me dijo, ‘¿vas a venir?’, y le dije que no, pero porque estaba de gira, estaba de viaje”, se defendió Rojas.

No, no fue por eso”, le insistió Juana entre risas.“ “¿Por qué fue?”, le preguntó Rojas. “Porque no querías venir”, le insistió Juana. “Bueno, pero hoy sí, estoy acá, esta mañana regué las plantas y vine”, señaló Benjamín. “Me parece fantástico”, retrucó ella con humor. “Me mandaste al frente”, le reprochó él. “Pero acá estamos”, cerró él. El actor platense admitió durante el almuerzo que no estaba pasando un buen momento cuando la conductora lo había convocado pero que en esta ocasión si se sentía feliz y en condiciones de formar parte de la mesa.