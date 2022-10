“Al nene no tengo con quién dejarlo”, se excusó el repartidor

“Mi nombre es Horacio, me filmaron en 143 y 49 cuando venía de repartir. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Yo estaba repartiendo, ya estaba terminando de trabajar. Lo fui a buscar al nene de pasada”, admitió el motociclista que fue filmado en La Plata mientras llevaba a su hijo como si se tratara de un paquete.

Y continuó con su explicación para tratar de justificar lo sucedido: “Al nene no tengo con quien dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja y si tengo que trabajar tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”.

El hombre contó que vive al día y se sustenta repartiendo pizza y vendiendo pan casero por las calles de la Ciudad.

“No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo y como acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”, aseguró en alusión a la visita que recibió en su domicilio por parte de los agentes de la ANSV.

“Eso no va a volver a acontecer, eso de llevar a un nene, a un menor dentro de una caja. Eso no va a volver a pasar”, concluyó el hombre, sin detallar si fue finalmente inhabilitado para conducir motos o si al menos le hicieron una multa.