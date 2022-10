Fue a ver al esposo preso en la Unidad 9 y estaba en una cita íntima con otra

Una mujer, madre de tres hijos, fue a visitar a su marido detenido en la Unidad Penal N°9 de La Plata, situada en la calle 76 entre 9 y 11, pero todo terminó de la peor manera. Es que al llegar al establecimiento carcelario, le avisaron que el esposo estaba ocupado en una cita íntima con otra mujer.

Ante la indignación que le provocó la inesperada noticia, desistió de la idea de ingresar a la cárcel para exigir explicaciones y se quedó a la espera de la “pata de lana”, como le dicen en la jerga a quien intenta quedarse con lo que le corresponde a otro. En este caso, a otra.

Un rato más tarde, cuando divisó a la “estafadora”, le fue al cruce con duras recriminaciones, que en cuestión de segundos pasaron a los golpes.

“Te viniste a regalar con un marido ajeno”, fue lo primero que escuchó al enfrentar a la esposa del detenido.

La amante del hombre intentó calmar la situación y no respondió a la cuestión de sábanas. Pero lejos de lograrlo, los insultos crecieron y también las amenazas: “Mirá que a mi no me importa nada, rescatate con los maridos de las guachas”, gritó la mujer del convicto.

Mientras tanto, las primeras trompadas y tironeos de pelo ya se habían hecho realidad.

Ante los impactos y, para evitar sufrir lesiones de consideración, intentó defenderse, aunque solo logró que a las agresiones se sumaran las mujeres de otros internos.

“A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, le dijo, y enseguida comenzó a pegarle con más violencia.

“No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”, dijo una, mientras los golpes no dejaban de llegar a destino.

Con la amante en el suelo, algunos sensatos testigos decidieron interceder y separar a las mujeres, aunque un último movimiento, según se indicó, quedaba pendiente.

Es que la esposa del convicto, aún con su furia a flor de piel, le habría robado el teléfono celular a quien tuvo relaciones con su marido y por eso fue denunciada.

LA DENUNCIARON

Según trascendió, le habría dicho: “A tu teléfono me lo llevo yo”, ya que según le habrían contado, ambos tenían una relación a escondidas desde hace algún tiempo.

Al parecer, dentro del aparato podrían encontrarse las pruebas del delito amoroso, el cual seguramente tendrá más capítulos en los próximos días.

Es más que probable que el detenido tenga que dar también algunas explicaciones.