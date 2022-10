Una platense se cayó en pleno Barrio Norte por una tapa de desagüe rota y sufrió hematomas

Una platense hundió ayer un pie en el hueco de un desagüe debido a la falta de la tapa de registro y se cayó en la vereda. En consecuencia, se golpeó y sufrió varios hemotomas. Tras lo sucedido pidió que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

"Ayer al mediodía pise sin darme cuenta una tapa de agua la parte de atrás se abrió se metió mi pie adentro", comenzó relatando la mujer.

La caída ocurrió en 37 y 4, corazón de Barrio Norte, en horas del mediodía. "Me caí y estoy toda golpeada, con hematomas y terrible dolor en todo el cuerpo", lamentó.

Asimismo, dijo que "llame a ABSA para q me expliquen porque esta toda las veredas de zona Norte con tapa de plásticos y la mayoría partidas, pero me atendió a la que le expliqué lo que me paso y me corto", afirmó.

"Lo importante es que arreglen esto antes de que se alguien se caiga y se quiebre un hueso", advirtió la vecina.

"En el barrio están todas las tapas de plástico rotas, partidas. Siempre voy con cuidado y esta vez pisé una de las de plástico y se levantó", comentó.

"Hay gente mayor, esto es Barrio Norte, si se caen se rompe los huesos. Estoy mal por lo que pasó, porque me duelo. Son internos los dolores que tengo. Si vas por calle 12 directamente están sin tapa", sostuvo.