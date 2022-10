Volvió la burra al trigo: Salazar embargó a Redrado

Luciana y Matilda viven una vida de princesas pero hace 10 meses que no le entran los dólares de la cuota

Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron sus años de lujuria y amor pero las buenas se terminaron hace tiempo y, desde entonces, cada vez que pueden, se tiran con de todo, en público y en privado. El problema, en este caso, es que mientras todas eran rosas, nació una nena, Matilda, fruto de una subrogación de vientre.

Aunque Luli aseguró una y mil veces que el economista no es el padre biológico, sí se encargó de contar que la nena fue un “proyecto” de los dos y que, por eso, él se comprometió a ayudar a traerla al mundo pagando los dólares del tratamiento y firmando contratos de manutención hasta que la nena cumpla 18 años.

El otro problema es que, a pesar de todo lo firmado, Redrado, en guerra con Salazar, y casado con otra mujer, dejó de sacar la billetera y la mediática lo llevó a la Justicia que, ayer, según mostró ella en sus redes, falló a su favor.

“A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria, la Justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del Sr. Martín Redrado, conforme a derecho. Es una vergüenza que, quien fuera Presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundación Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor”, comenzó petardeando la sobrina de Palito Ortega en sus stories de Instagram.

Y siguió: “Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de 10 años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio, sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo”.

“Es por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, quedaron plasmados con todo lo que firmó. Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. No me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor. Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista”, cerró Luli. ¿Conseguirá los dólares?