Parque Pereyra: en tiempo real, una ciclista filmó cuando le disparaban

El principal pulmón verde de la Región volvió a ser escenario de un dramático hecho de inseguridad: una joven ciclista filmó el momento exacto cuando -según relató- delincuentes le dispararon para robarle su bicicleta en el interior del Parque Pereyra.

El episodio captado por su teléfono celular muestra la locura del grave acto delictivo en donde por fortuna logró escapar, pero sufrió algunas heridas debido al golpe que recibió en el intento de fuga.

El lamentable suceso ocurrió ayer por la tarde, a plena luz del día.

Testigos del hecho mencionaron a EL DIA que la joven se llenó de valentía y empezó a pedalear más rápido para evitar el robo de su rodado y así se alejó del lugar en el que lanzaron un tiro con arma de fuego.

Cabe remarcar que en el final del video aparece la voz de otra persona, que ofrece su ayuda, pero resulta que se trató un chico que minutos antes había sido asaltado -se cree- por los mismos ladrones.

“Me robaron la bicicleta. Eran dos pibes, la verdad que me hicieron cagar todo, estaban de jean y remera roja, ambos me sorprendiendo”, contó la primera víctima. Y agregó: “Cuando me robaron a mí, pegaron un tiro. Luego en el camino me encontré a la chica asustadísima y me dijo ‘me quisieron robar’, ‘me quisieron robar’, y yo le dije que a mí ya me habían robado un ratito antes”, reveló.

En los últimos años, este diario reflejó que los asaltos sufridos por ciclistas que se mueven en “dos ruedas” de alta gama se registraron mayormente en el Camino Centenario, en el Camino General Belgrano, en la zona de la República de los Niños y por el Parque Pereyra.

También hubo atracos en Berisso y en Ensenada.

En este sentido, los damnificados señalan “sentirse preocupados y asustados” por los reiterados casos de inseguridad.

PASA DE TODO

Guardaparques del Parque Pereyra Iraola vienen denunciando, además de los episodios delictivos, todo tipo de situaciones ilegales dentro del predio.

Desde fiestas clandestinas, caza ilegal y tala indiscriminada de árboles.

Ni hablar de las usurpaciones, que también se afianzan en todo el sector.